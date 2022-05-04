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Adıyaman Valiliği'nden dolu açıklaması: 1 hayvan telef oldu, ekili tarım alanları büyük zarar gördü
Adıyaman Valiliği'nden dolu açıklaması: 1 hayvan telef oldu, ekili tarım alanları büyük zarar gördü
Adıyaman Valiliği önceki gün Besni ilçesinde etkili olan dolu yağışıyla ilgili açıklamada bulundu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T11:55+0300
2022-05-04T11:55+0300
türkiye
adıyaman
dolu
yağış
afet
tarım
vali
il tarım ve orman müdürlüğü
acil durum
doğal afet
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Adıyaman'ın Besni ilçesi başta olmak üzere merkeze bağlı bazı köylerde de etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışının boyutuyla ilgili Adıyaman Valiliği açıklamada bulundu. Valilik çok sayıda aracın ve tarım arazilerinin büyük zarar gördüğünü vurguladı. 'Doluda 1 hayvan telef oldu, ekili tarım alanları büyük zarar gördü'Valilik açıklamasında, “Önceki gün Akşam saatlerinde Besni ilçesine bağlı Keysun Ovası başta olmak üzere Ören, Kızılin, İzollu, Yazıbeydilli, Aktepe, Yoldüzü, Camuşcu, Hasanlı, Konuklu, Hacıhalil, Berete Karagüveç, Eğerli, Kızılkaya ve Kurugöl köylerinde etkili olan şiddetli dolu yağışı dolayısıyla çok sayıda araç zarar görürken, fıstık bahçeleri ve tarım alanları büyük hasar görmüştür. Aynı bölgede bulunan Kargalı köyümüzde bir ahırın çatısı delinip, 1 hayvan telef olmuştur. Yine etkili olan şiddetli dolu yağışı sonrasında ilimiz merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde ekili tarım alanları büyük zarar görmüştür. Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri hasar tespit çalışmalarına başlayacak. Bizleri derin bir üzüntüye boğan bu doğal afet dolayısıyla Besnili ve Adıyamanlı çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Yüce Allah’tan bu tür afetlerin yaşanmamasını diliyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220503/eskisehirde-dolu-ve-saganak-nedeniyle-araclar-mahsur-kaldi-1056050427.html
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adıyaman, dolu, yağış, afet, tarım, vali, il tarım ve orman müdürlüğü, acil durum, doğal afet, telef

Adıyaman Valiliği'nden dolu açıklaması: 1 hayvan telef oldu, ekili tarım alanları büyük zarar gördü

11:55 04.05.2022
© İHA / AHMET ARSLANTAŞBesni ilçesinde etkili olan dolu yağışı
Besni ilçesinde etkili olan dolu yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ
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Adıyaman Valiliği önceki gün Besni ilçesinde etkili olan dolu yağışıyla ilgili açıklamada bulundu.
Adıyaman'ın Besni ilçesi başta olmak üzere merkeze bağlı bazı köylerde de etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışının boyutuyla ilgili Adıyaman Valiliği açıklamada bulundu. Valilik çok sayıda aracın ve tarım arazilerinin büyük zarar gördüğünü vurguladı.

'Doluda 1 hayvan telef oldu, ekili tarım alanları büyük zarar gördü'

Valilik açıklamasında, “Önceki gün Akşam saatlerinde Besni ilçesine bağlı Keysun Ovası başta olmak üzere Ören, Kızılin, İzollu, Yazıbeydilli, Aktepe, Yoldüzü, Camuşcu, Hasanlı, Konuklu, Hacıhalil, Berete Karagüveç, Eğerli, Kızılkaya ve Kurugöl köylerinde etkili olan şiddetli dolu yağışı dolayısıyla çok sayıda araç zarar görürken, fıstık bahçeleri ve tarım alanları büyük hasar görmüştür. Aynı bölgede bulunan Kargalı köyümüzde bir ahırın çatısı delinip, 1 hayvan telef olmuştur. Yine etkili olan şiddetli dolu yağışı sonrasında ilimiz merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde ekili tarım alanları büyük zarar görmüştür. Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri hasar tespit çalışmalarına başlayacak. Bizleri derin bir üzüntüye boğan bu doğal afet dolayısıyla Besnili ve Adıyamanlı çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Yüce Allah’tan bu tür afetlerin yaşanmamasını diliyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” ifadelerine yer verdi.
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