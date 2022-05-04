https://tr.sputniknews.com/20220504/antalyadaki-tuning-festivalinde-seyircilerin-bulundugu-balkon-coktu--1056082287.html

Antalya'daki drift festivalinde seyircilerin bulunduğu balkon çöktü

Antalya'daki drift festivalinde seyircilerin bulunduğu balkon çöktü

Antalya’nın Elmalı ilçesinde hız Tuning Festivali’ni izleyen hız tutkunlarının bulunduğu balkon, ağırlığa dayanamayıp çöktü. Seyirciler ölümle burun buruna... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T16:34+0300

2022-05-04T16:34+0300

2022-05-04T16:40+0300

türkiye

seyirci

balkon

festival

antalya

stadyum

ralli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056082373_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5f718995c38f6b5c44aad42d296ae326.jpg

Antalya'da hız tutkunları Elmalı ilçesindeki tuning festivalinde bir araya geldi. Özel donanımlı araçlarla drift gösterileri yapılan festivale ilgi yoğundu. Toptancı halinde yapılan gösterileri izlemek isteyen yüzlerce seyirci balkonları doldurdu. Ağırlığa fazla dayanamayan bir balkon çöktü. Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler ölümle burun buruna geldi.Arbedenin yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi. Olay sonrası bir bölümü çöken alandakiler hemen balkondan uzaklaştı. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı olayın ardından gösteriler hız kesmeden devam etti.

https://tr.sputniknews.com/20210509/-abdde-parti-yapilan-bir-evde-balkon-coktu-9-kisi-yaralandi-1044459678.html

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

seyirci, balkon, festival, antalya, stadyum, ralli