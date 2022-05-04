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Antalya'daki drift festivalinde seyircilerin bulunduğu balkon çöktü
Antalya'daki drift festivalinde seyircilerin bulunduğu balkon çöktü
Antalya’nın Elmalı ilçesinde hız Tuning Festivali’ni izleyen hız tutkunlarının bulunduğu balkon, ağırlığa dayanamayıp çöktü. Seyirciler ölümle burun buruna... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T16:34+0300
2022-05-04T16:40+0300
türkiye
seyirci
balkon
festival
antalya
stadyum
ralli
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Antalya'da hız tutkunları Elmalı ilçesindeki tuning festivalinde bir araya geldi. Özel donanımlı araçlarla drift gösterileri yapılan festivale ilgi yoğundu. Toptancı halinde yapılan gösterileri izlemek isteyen yüzlerce seyirci balkonları doldurdu. Ağırlığa fazla dayanamayan bir balkon çöktü. Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler ölümle burun buruna geldi.Arbedenin yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi. Olay sonrası bir bölümü çöken alandakiler hemen balkondan uzaklaştı. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı olayın ardından gösteriler hız kesmeden devam etti.
https://tr.sputniknews.com/20210509/-abdde-parti-yapilan-bir-evde-balkon-coktu-9-kisi-yaralandi-1044459678.html
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seyirci, balkon, festival, antalya, stadyum, ralli

Antalya'daki drift festivalinde seyircilerin bulunduğu balkon çöktü

16:34 04.05.2022 (güncellendi: 16:40 04.05.2022)
© İHAAntalya'daki tuning festivalinde seyircilerin bulunduğu balkon çöktü
Antalya'daki tuning festivalinde seyircilerin bulunduğu balkon çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© İHA
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Antalya’nın Elmalı ilçesinde hız Tuning Festivali’ni izleyen hız tutkunlarının bulunduğu balkon, ağırlığa dayanamayıp çöktü. Seyirciler ölümle burun buruna gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Çökme anıysa cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Antalya'da hız tutkunları Elmalı ilçesindeki tuning festivalinde bir araya geldi. Özel donanımlı araçlarla drift gösterileri yapılan festivale ilgi yoğundu.
Toptancı halinde yapılan gösterileri izlemek isteyen yüzlerce seyirci balkonları doldurdu. Ağırlığa fazla dayanamayan bir balkon çöktü.
Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler ölümle burun buruna geldi.
Arbedenin yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi. Olay sonrası bir bölümü çöken alandakiler hemen balkondan uzaklaştı.
Heyecan dolu dakikaların yaşandığı olayın ardından gösteriler hız kesmeden devam etti.
Parti yapılan evde balkon çöktü: 9 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2021
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