https://tr.sputniknews.com/20220504/bayram-ziyaretinden-donen-ailenin-aracina-silahli-saldiri-uc-olu-iki-yarali-1056063680.html

Bayram ziyaretinden dönen ailenin aracına silahlı saldırı: Üç ölü, iki yaralı

Bayram ziyaretinden dönen ailenin aracına silahlı saldırı: Üç ölü, iki yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Buyuransu Mahallesi'ndeki akrabalarından bayram ziyaretinden dönen aynı aileden 5 kişinin içerisinde bulunduğu... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T07:11+0300

2022-05-04T07:11+0300

2022-05-04T07:11+0300

türkiye

diyarbakır

bağlar

saldırı

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Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şahıs veya şahıslar tarafından 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken yaylım ateşine tutuldu.Araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralılardan anne ve kızı G.D., N.D., ve bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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diyarbakır

bağlar

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diyarbakır, bağlar, saldırı