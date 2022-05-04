https://tr.sputniknews.com/20220504/bayram-ziyaretinden-donen-ailenin-aracina-silahli-saldiri-uc-olu-iki-yarali-1056063680.html
Bayram ziyaretinden dönen ailenin aracına silahlı saldırı: Üç ölü, iki yaralı
Bayram ziyaretinden dönen ailenin aracına silahlı saldırı: Üç ölü, iki yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Buyuransu Mahallesi'ndeki akrabalarından bayram ziyaretinden dönen aynı aileden 5 kişinin içerisinde bulunduğu... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T07:11+0300
2022-05-04T07:11+0300
2022-05-04T07:11+0300
türkiye
diyarbakır
bağlar
saldırı
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Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şahıs veya şahıslar tarafından 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken yaylım ateşine tutuldu.Araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralılardan anne ve kızı G.D., N.D., ve bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
türkiye
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Bayram ziyaretinden dönen ailenin aracına silahlı saldırı: Üç ölü, iki yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Buyuransu Mahallesi'ndeki akrabalarından bayram ziyaretinden dönen aynı aileden 5 kişinin içerisinde bulunduğu otomobile, köy çıkışında kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 5 kişiden üçü yaşamını yitirdi.
Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şahıs veya şahıslar tarafından 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken yaylım ateşine tutuldu.
Araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralılardan anne ve kızı G.D., N.D., ve bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.