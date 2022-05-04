https://tr.sputniknews.com/20220504/beyoglundaki-tezahuratli-goruntulere-97-gozalti-cevreyi-rahatsiz-eden-29-kisiye-277-lira-ceza--1056064829.html

Beyoğlu’ndaki tezahüratlı görüntülere 97 gözaltı: 'Çevreyi rahatsız eden' 29 kişiye 277 lira ceza

Beyoğlu’ndaki tezahüratlı görüntülere 97 gözaltı: 'Çevreyi rahatsız eden' 29 kişiye 277 lira ceza

Küçük Bayram Sokak’ta bir grup yabancı uyruklu kişinin transların apartmanının önünde tezahürat yapan görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından 97 kişi... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T09:26+0300

2022-05-04T09:26+0300

2022-05-04T09:55+0300

türkiye

istanbul

beyoğlu

yabancı uyruklu

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İstanbul Beyoğlu’nda kalabalık bir grup yabancı uyruklu kişinin, transların yaşadığı bir apartmanın önüne gelip, evden çıkmaları için tezahürat yaptığı görüntülerin ardından 97 kişi gözaltına alındı. Küçük Bayram Sokak’ta çekilen görüntülerin paylaşılması sosyal medyada gündem oldu. Çok tartışılan görüntüler üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre kontrollerde 37’si Afganistan, 18’i Suriye, 18’i Pakistan, 8’i Bangladeş, 6’sı Filistin ve 10’u farklı ülke uyruklu toplam 97 kaçak yakalandı. Kaçaklarla ilgili sınırdışı işlemleri başlatıldı. Ayrıca Beyoğlu’nda çevreyi rahatsız eden 29 kişiye de 277’şer lira ceza kesildi.

türkiye

istanbul

beyoğlu

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istanbul, beyoğlu, yabancı uyruklu