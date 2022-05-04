https://tr.sputniknews.com/20220504/beyoglundaki-tezahuratli-goruntulere-97-gozalti-cevreyi-rahatsiz-eden-29-kisiye-277-lira-ceza--1056064829.html
Beyoğlu’ndaki tezahüratlı görüntülere 97 gözaltı: 'Çevreyi rahatsız eden' 29 kişiye 277 lira ceza
Beyoğlu’ndaki tezahüratlı görüntülere 97 gözaltı: 'Çevreyi rahatsız eden' 29 kişiye 277 lira ceza
Küçük Bayram Sokak’ta bir grup yabancı uyruklu kişinin transların apartmanının önünde tezahürat yapan görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından 97 kişi... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T09:26+0300
2022-05-04T09:26+0300
2022-05-04T09:55+0300
türkiye
istanbul
beyoğlu
yabancı uyruklu
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İstanbul Beyoğlu’nda kalabalık bir grup yabancı uyruklu kişinin, transların yaşadığı bir apartmanın önüne gelip, evden çıkmaları için tezahürat yaptığı görüntülerin ardından 97 kişi gözaltına alındı. Küçük Bayram Sokak’ta çekilen görüntülerin paylaşılması sosyal medyada gündem oldu. Çok tartışılan görüntüler üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre kontrollerde 37’si Afganistan, 18’i Suriye, 18’i Pakistan, 8’i Bangladeş, 6’sı Filistin ve 10’u farklı ülke uyruklu toplam 97 kaçak yakalandı. Kaçaklarla ilgili sınırdışı işlemleri başlatıldı. Ayrıca Beyoğlu’nda çevreyi rahatsız eden 29 kişiye de 277’şer lira ceza kesildi.
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istanbul, beyoğlu, yabancı uyruklu
Beyoğlu’ndaki tezahüratlı görüntülere 97 gözaltı: 'Çevreyi rahatsız eden' 29 kişiye 277 lira ceza
09:26 04.05.2022 (güncellendi: 09:55 04.05.2022) Abone ol
Küçük Bayram Sokak’ta bir grup yabancı uyruklu kişinin transların apartmanının önünde tezahürat yapan görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından 97 kişi gözaltına alındı. Beyoğlu’nda çevreyi rahatsız eden 29 kişiye de 277’şer lira ceza kesildi.
İstanbul Beyoğlu’nda kalabalık bir grup yabancı uyruklu kişinin, transların yaşadığı bir apartmanın önüne gelip, evden çıkmaları için tezahürat yaptığı görüntülerin ardından 97 kişi gözaltına alındı. Küçük Bayram Sokak’ta çekilen görüntülerin paylaşılması sosyal medyada gündem oldu. Çok tartışılan görüntüler üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.
Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre
kontrollerde 37’si Afganistan, 18’i Suriye, 18’i Pakistan, 8’i Bangladeş, 6’sı Filistin ve 10’u farklı ülke uyruklu toplam 97 kaçak yakalandı. Kaçaklarla ilgili sınırdışı işlemleri başlatıldı. Ayrıca Beyoğlu’nda çevreyi rahatsız eden 29 kişiye de 277’şer lira ceza kesildi.