https://tr.sputniknews.com/20220504/bolu-dagi-viyadugunde-zincirleme-kaza-1056092131.html

Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kaza

Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kaza

Bolu Dağı viyadüğünde meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T22:23+0300

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türkiye

istanbul

bolu dağı

kaza

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Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.Bolu Dağı 2. viyadükte İstanbul istikametinde 6 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.Bölgede kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.Ramazan Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçirenlerin de dönüşe geçmesiyle trafikte yoğunluk yaşandı.Araç kuyruğu, otoyolun Abant kavşağına kadar uzandı.Ekiplerin kaza yapan araçları yoldan kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü.

türkiye

istanbul

bolu dağı

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istanbul, bolu dağı, kaza