https://tr.sputniknews.com/20220504/bolu-dagi-viyadugunde-zincirleme-kaza-1056092131.html
Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kaza
Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kaza
Bolu Dağı viyadüğünde meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T22:23+0300
2022-05-04T22:23+0300
2022-05-04T22:23+0300
türkiye
istanbul
bolu dağı
kaza
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Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.Bolu Dağı 2. viyadükte İstanbul istikametinde 6 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.Bölgede kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.Ramazan Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçirenlerin de dönüşe geçmesiyle trafikte yoğunluk yaşandı.Araç kuyruğu, otoyolun Abant kavşağına kadar uzandı.Ekiplerin kaza yapan araçları yoldan kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü.
türkiye
istanbul
bolu dağı
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istanbul, bolu dağı, kaza
Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kaza
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Bolu Dağı viyadüğünde meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Bolu Dağı 2. viyadükte İstanbul istikametinde 6 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bölgede kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Ramazan Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçirenlerin de dönüşe geçmesiyle trafikte yoğunluk yaşandı.
Araç kuyruğu, otoyolun Abant kavşağına kadar uzandı.
Ekiplerin kaza yapan araçları yoldan kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü.