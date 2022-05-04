https://tr.sputniknews.com/20220504/define-avcilarina-sucustu-baskin-birinin-muhtar-oldugu-tespit-edilen-6-kisi-yakalandi-1056074130.html

Define avcılarına suçüstü baskın: Birinin muhtar olduğu tespit edilen 6 kişi yakalandı

Define avcılarına suçüstü baskın: Birinin muhtar olduğu tespit edilen 6 kişi yakalandı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aralarında bir köy muhtarının da bulunduğu 6 şahıs, define bulmak için izinsiz kazı yaptıkları... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T13:19+0300

2022-05-04T13:19+0300

2022-05-04T13:19+0300

yaşam

kastamonu

jandarma

define

muhtar

balyoz

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Şenpazar İlçe Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde aralarında bir köy muhtarının da bulunduğu 6 şahıs, Şenpazar ilçesi Azkalay köyü yakınlarındaki ormanlık alanda define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan aramada 1 adet el dedektörü, 3 adet küçük el dedektörü, 2 adet kavelya demiri, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet balyoz, 2 adet murç ve 3 adet keski ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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kastamonu, jandarma, define, muhtar, balyoz