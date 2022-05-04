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Define avcılarına suçüstü baskın: Birinin muhtar olduğu tespit edilen 6 kişi yakalandı
Define avcılarına suçüstü baskın: Birinin muhtar olduğu tespit edilen 6 kişi yakalandı
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aralarında bir köy muhtarının da bulunduğu 6 şahıs, define bulmak için izinsiz kazı yaptıkları... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T13:19+0300
2022-05-04T13:19+0300
yaşam
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jandarma
define
muhtar
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Şenpazar İlçe Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde aralarında bir köy muhtarının da bulunduğu 6 şahıs, Şenpazar ilçesi Azkalay köyü yakınlarındaki ormanlık alanda define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan aramada 1 adet el dedektörü, 3 adet küçük el dedektörü, 2 adet kavelya demiri, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet balyoz, 2 adet murç ve 3 adet keski ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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kastamonu, jandarma, define, muhtar, balyoz

Define avcılarına suçüstü baskın: Birinin muhtar olduğu tespit edilen 6 kişi yakalandı

13:19 04.05.2022
© İHA / ÖZGÜR KAYADefine avcılarına suçüstü baskın: Birinin muhtar olduğu tespit edilen 6 kişi yakalandı
Define avcılarına suçüstü baskın: Birinin muhtar olduğu tespit edilen 6 kişi yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© İHA / ÖZGÜR KAYA
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Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aralarında bir köy muhtarının da bulunduğu 6 şahıs, define bulmak için izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Şenpazar İlçe Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde aralarında bir köy muhtarının da bulunduğu 6 şahıs, Şenpazar ilçesi Azkalay köyü yakınlarındaki ormanlık alanda define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.
Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan aramada 1 adet el dedektörü, 3 adet küçük el dedektörü, 2 adet kavelya demiri, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet balyoz, 2 adet murç ve 3 adet keski ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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