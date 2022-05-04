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Diyarbakır'da bir otomobile ateş açıldı: 2 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da bir otomobile ateş açıldı: 2 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
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bağlar
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Diyarbakır'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.Saldırıda aynı aileden 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ambulanslarla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan 2'si Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 1'i de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Güvenlik güçlerince saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
türkiye
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diyarbakır, bağlar

Diyarbakır'da bir otomobile ateş açıldı: 2 ölü, 3 yaralı

00:37 04.05.2022 (güncellendi: 00:40 04.05.2022)
© RIDVAN KILIÇ-AW610870Diyarbakır'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© RIDVAN KILIÇ-AW610870
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Diyarbakır'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda aynı aileden 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan 2'si Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 1'i de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Güvenlik güçlerince saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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