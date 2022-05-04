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DSÖ: Avrupa’da her üç kişiden ikisi obez, yılda 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden oluyor
DSÖ: Avrupa’da her üç kişiden ikisi obez, yılda 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden oluyor
DSÖ Avrupa Bölge Ofisinin dün yayınladığı raporla obezite oranlarının, Avrupa genelinde ‘salgın’ boyutlarına ulaştığını ve hala yükselmeye devam ettiğini... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T14:26+0300
2022-05-04T14:26+0300
yaşam
dünya sağlık örgütü (dsö)
obezite
avrupa
salgın
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa raporunda Avrupa’daki yetişkinlerin yüzde 59’unun, erkeklerde yüzde 63, kadınlarda yüzde 54 obez veya aşırı kilolu olduğu belirtilirken neredeyse her üç çocuktan birinin, erkek çocukların yüzde 29'u ve kızların yüzde 27'si ya aşırı kilolu ya da obez olduğu açıklandı. Avrupa’da ölüm sebeplerinin başında yer alan aşırı kilo, yıllık 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.Aşırı kilonun 13 çeşit kansere, kalp hastalıklarına ve tip 2 diyabete sebep olduğu belirtilen raporda “Bölge genelinde (aşırı kilonun) yılda en az 200.000 yeni kanser vakasından doğrudan sorumlu olması muhtemeldir ve bu rakamın önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmektedir” ifadeleri yer aldı.DSÖ, Avrupa bölgesini oluşturan 53 ülkeden hiçbirinin 2025 yılına kadar obezite artışını durdurmaya yönelik hedeflerine ulaşma yolunda olmadığını vurguladı. Obezitenin nedenlerinin ‘sağlıksız beslenme ve fiziksel hareketsizliğin bir kombinasyonundan çok daha fazla karmaşık’ olduğunu belirten DSÖ, sağlıksız gıdaların çocuklara dijital olarak pazarlanması ve çevrimiçi oyunların yaygınlaşmasının obezite artışını tetikleyen çevresel faktörler arasında olduğunu ifade etti.DSÖ’nün obeziteyle savaşma politikası olarak sunduğu çözümler arasında; şekerle tatlandırılmış içeceklerin daha fazla vergilendirilmesi veya daha sağlıklı gıdalar için sübvansiyonlar, sağlıksız gıdaların çocuklara pazarlanmasının kısıtlanması, sağlık hizmetlerinde obezite ve fazla kilo yönetimi hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi yer aldı.
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dünya sağlık örgütü (dsö), obezite, avrupa, salgın

DSÖ: Avrupa’da her üç kişiden ikisi obez, yılda 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden oluyor

14:26 04.05.2022
© AAGöbekli insan, obezite, kilo
Göbekli insan, obezite, kilo - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AA
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DSÖ Avrupa Bölge Ofisinin dün yayınladığı raporla obezite oranlarının, Avrupa genelinde ‘salgın’ boyutlarına ulaştığını ve hala yükselmeye devam ettiğini açıkladı. Raporda, Avrupa’daki yetişkinlerin üçte ikisinin, yüzde 59’unun ya aşırı kilolu ya da obez olduğu vurgulandı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa raporunda Avrupa’daki yetişkinlerin yüzde 59’unun, erkeklerde yüzde 63, kadınlarda yüzde 54 obez veya aşırı kilolu olduğu belirtilirken neredeyse her üç çocuktan birinin, erkek çocukların yüzde 29'u ve kızların yüzde 27'si ya aşırı kilolu ya da obez olduğu açıklandı. Avrupa’da ölüm sebeplerinin başında yer alan aşırı kilo, yıllık 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.
Aşırı kilonun 13 çeşit kansere, kalp hastalıklarına ve tip 2 diyabete sebep olduğu belirtilen raporda “Bölge genelinde (aşırı kilonun) yılda en az 200.000 yeni kanser vakasından doğrudan sorumlu olması muhtemeldir ve bu rakamın önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmektedir” ifadeleri yer aldı.
DSÖ, Avrupa bölgesini oluşturan 53 ülkeden hiçbirinin 2025 yılına kadar obezite artışını durdurmaya yönelik hedeflerine ulaşma yolunda olmadığını vurguladı. Obezitenin nedenlerinin ‘sağlıksız beslenme ve fiziksel hareketsizliğin bir kombinasyonundan çok daha fazla karmaşık’ olduğunu belirten DSÖ, sağlıksız gıdaların çocuklara dijital olarak pazarlanması ve çevrimiçi oyunların yaygınlaşmasının obezite artışını tetikleyen çevresel faktörler arasında olduğunu ifade etti.
DSÖ’nün obeziteyle savaşma politikası olarak sunduğu çözümler arasında; şekerle tatlandırılmış içeceklerin daha fazla vergilendirilmesi veya daha sağlıklı gıdalar için sübvansiyonlar, sağlıksız gıdaların çocuklara pazarlanmasının kısıtlanması, sağlık hizmetlerinde obezite ve fazla kilo yönetimi hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi yer aldı.
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