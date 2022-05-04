https://tr.sputniknews.com/20220504/dso-avrupada-her-uc-kisiden-ikisi-obez-yilda-1-milyon-300-bin-kisinin-olumune-neden-oluyor-1056078316.html

DSÖ: Avrupa’da her üç kişiden ikisi obez, yılda 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden oluyor

DSÖ: Avrupa’da her üç kişiden ikisi obez, yılda 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden oluyor

DSÖ Avrupa Bölge Ofisinin dün yayınladığı raporla obezite oranlarının, Avrupa genelinde ‘salgın’ boyutlarına ulaştığını ve hala yükselmeye devam ettiğini... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T14:26+0300

2022-05-04T14:26+0300

2022-05-04T14:26+0300

yaşam

dünya sağlık örgütü (dsö)

obezite

avrupa

salgın

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa raporunda Avrupa’daki yetişkinlerin yüzde 59’unun, erkeklerde yüzde 63, kadınlarda yüzde 54 obez veya aşırı kilolu olduğu belirtilirken neredeyse her üç çocuktan birinin, erkek çocukların yüzde 29'u ve kızların yüzde 27'si ya aşırı kilolu ya da obez olduğu açıklandı. Avrupa’da ölüm sebeplerinin başında yer alan aşırı kilo, yıllık 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.Aşırı kilonun 13 çeşit kansere, kalp hastalıklarına ve tip 2 diyabete sebep olduğu belirtilen raporda “Bölge genelinde (aşırı kilonun) yılda en az 200.000 yeni kanser vakasından doğrudan sorumlu olması muhtemeldir ve bu rakamın önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmektedir” ifadeleri yer aldı.DSÖ, Avrupa bölgesini oluşturan 53 ülkeden hiçbirinin 2025 yılına kadar obezite artışını durdurmaya yönelik hedeflerine ulaşma yolunda olmadığını vurguladı. Obezitenin nedenlerinin ‘sağlıksız beslenme ve fiziksel hareketsizliğin bir kombinasyonundan çok daha fazla karmaşık’ olduğunu belirten DSÖ, sağlıksız gıdaların çocuklara dijital olarak pazarlanması ve çevrimiçi oyunların yaygınlaşmasının obezite artışını tetikleyen çevresel faktörler arasında olduğunu ifade etti.DSÖ’nün obeziteyle savaşma politikası olarak sunduğu çözümler arasında; şekerle tatlandırılmış içeceklerin daha fazla vergilendirilmesi veya daha sağlıklı gıdalar için sübvansiyonlar, sağlıksız gıdaların çocuklara pazarlanmasının kısıtlanması, sağlık hizmetlerinde obezite ve fazla kilo yönetimi hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi yer aldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dünya sağlık örgütü (dsö), obezite, avrupa, salgın