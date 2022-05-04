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Eski bakanlardan Bekir Sami Daçe vefat etti
Eski bakanlardan Bekir Sami Daçe vefat etti
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin hayatını kaybettiğini bildirdi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
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vefat
türkiye
adalet bakanı
bekir sami daçe
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Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Bekir Sami Daçe'nin özgeçmişiBekir Sami Daçe, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1930'da dünyaya geldi.Yükseköğretimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Daçe, Cumhuriyet savcılığı ve serbest avukatlık yaptı.Daçe, Büyük Türkiye Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.19'uncu dönemde Adana Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Daçe, Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu.Daçe, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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vefat, adalet bakanı, bekir sami daçe

Eski bakanlardan Bekir Sami Daçe vefat etti

22:26 04.05.2022 (güncellendi: 22:41 04.05.2022)
© AABekir Sami Daçe
Bekir Sami Daçe - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Adalet eski Bakanlarımızdan Bekir Sami Daçe'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb'im, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah."

Bekir Sami Daçe'nin özgeçmişi

Bekir Sami Daçe, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1930'da dünyaya geldi.
Yükseköğretimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Daçe, Cumhuriyet savcılığı ve serbest avukatlık yaptı.
Daçe, Büyük Türkiye Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.
19'uncu dönemde Adana Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Daçe, Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu.
Daçe, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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