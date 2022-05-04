https://tr.sputniknews.com/20220504/eski-bakanlardan-bekir-sami-dace-vefat-etti-1056092457.html
Eski bakanlardan Bekir Sami Daçe vefat etti
Eski bakanlardan Bekir Sami Daçe vefat etti
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin hayatını kaybettiğini bildirdi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T22:26+0300
2022-05-04T22:26+0300
2022-05-04T22:41+0300
vefat
türkiye
adalet bakanı
bekir sami daçe
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Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Bekir Sami Daçe'nin özgeçmişiBekir Sami Daçe, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1930'da dünyaya geldi.Yükseköğretimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Daçe, Cumhuriyet savcılığı ve serbest avukatlık yaptı.Daçe, Büyük Türkiye Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.19'uncu dönemde Adana Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Daçe, Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu.Daçe, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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vefat, adalet bakanı, bekir sami daçe
Eski bakanlardan Bekir Sami Daçe vefat etti
22:26 04.05.2022 (güncellendi: 22:41 04.05.2022) Abone ol
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Adalet eski Bakanlarımızdan Bekir Sami Daçe'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb'im, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah."
Bekir Sami Daçe'nin özgeçmişi
Bekir Sami Daçe, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1930'da dünyaya geldi.
Yükseköğretimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Daçe, Cumhuriyet savcılığı ve serbest avukatlık yaptı.
Daçe, Büyük Türkiye Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.
19'uncu dönemde Adana Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Daçe, Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu.
Daçe, evli ve 2 çocuk babasıydı.