https://tr.sputniknews.com/20220504/eski-bakanlardan-bekir-sami-dace-vefat-etti-1056092457.html

Eski bakanlardan Bekir Sami Daçe vefat etti

Eski bakanlardan Bekir Sami Daçe vefat etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin hayatını kaybettiğini bildirdi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T22:26+0300

2022-05-04T22:26+0300

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vefat

türkiye

adalet bakanı

bekir sami daçe

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Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Bekir Sami Daçe'nin özgeçmişiBekir Sami Daçe, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1930'da dünyaya geldi.Yükseköğretimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Daçe, Cumhuriyet savcılığı ve serbest avukatlık yaptı.Daçe, Büyük Türkiye Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.19'uncu dönemde Adana Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Daçe, Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu.Daçe, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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vefat, adalet bakanı, bekir sami daçe