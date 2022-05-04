https://tr.sputniknews.com/20220504/hindistanda-olumlere-neden-olan-rekor-sicakliklar-yagisla-birlikte-azaldi-1056085831.html
Hindistan'da ölümlere neden olan rekor sıcaklıklar yağışla birlikte azaldı
Hindistan'da ölümlere neden olan rekor sıcaklıklar yağışla birlikte azaldı
Hindistan'da etkili olan aşırı sıcak hava yağışlar sayesinde serinledi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T18:08+0300
2022-05-04T18:08+0300
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hindistan
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muson
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sıcak hava
ölü
delhi
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ANI News'in haberine göre, ülkede bazı bölgelerde yağış görülmesiyle aşırı sıcaklar hafifledi. Hindistan Meteoroloji Departmanı, Delhi, Uttar Pradesh ve Haryana bölgelerinde şiddetli rüzgar ve sağanakların devam edeceğini belirtti. Muson yağmurlarının ise 15 Mayıs'tan itibaren başlayacağı ifade edildi.Sıcak hava nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetmiştiSon haftalarda Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere alt kıtanın pek çok yerinde hava sıcaklıkları tehlikeli derecede yüksek seyrediyordu.Hindistan'ın başkenti Delhi'de 28 Nisan'da hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkmıştı. Ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde okullar bir haftalığına kapatılırken, ülkede pek çok bölgede sıcaklık 45 dereceyi geçmişti. Aşırı sıcaklar sebebiyle 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220501/hindistan-ve-pakistan-asiri-sicak-hava-dalgasiyla-kavruluyor-1055990163.html
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Hindistan'da ölümlere neden olan rekor sıcaklıklar yağışla birlikte azaldı
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Hindistan'da etkili olan aşırı sıcak hava yağışlar sayesinde serinledi.
ANI News'in haberine göre, ülkede bazı bölgelerde yağış görülmesiyle aşırı sıcaklar hafifledi. Hindistan Meteoroloji Departmanı, Delhi, Uttar Pradesh ve Haryana bölgelerinde şiddetli rüzgar ve sağanakların devam edeceğini belirtti. Muson yağmurlarının ise 15 Mayıs'tan itibaren başlayacağı ifade edildi.
Sıcak hava nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetmişti
Son haftalarda Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere alt kıtanın pek çok yerinde hava sıcaklıkları tehlikeli derecede yüksek seyrediyordu.
Hindistan'ın başkenti Delhi'de 28 Nisan'da hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkmıştı. Ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde okullar bir haftalığına kapatılırken, ülkede pek çok bölgede sıcaklık 45 dereceyi geçmişti. Aşırı sıcaklar sebebiyle 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.