https://tr.sputniknews.com/20220504/hindistanda-olumlere-neden-olan-rekor-sicakliklar-yagisla-birlikte-azaldi-1056085831.html

Hindistan'da ölümlere neden olan rekor sıcaklıklar yağışla birlikte azaldı

Hindistan'da ölümlere neden olan rekor sıcaklıklar yağışla birlikte azaldı

Hindistan'da etkili olan aşırı sıcak hava yağışlar sayesinde serinledi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T18:08+0300

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hindistan

pakistan

muson

yağmur

sıcak hava

ölü

delhi

haryana

dünya

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ANI News'in haberine göre, ülkede bazı bölgelerde yağış görülmesiyle aşırı sıcaklar hafifledi. Hindistan Meteoroloji Departmanı, Delhi, Uttar Pradesh ve Haryana bölgelerinde şiddetli rüzgar ve sağanakların devam edeceğini belirtti. Muson yağmurlarının ise 15 Mayıs'tan itibaren başlayacağı ifade edildi.Sıcak hava nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetmiştiSon haftalarda Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere alt kıtanın pek çok yerinde hava sıcaklıkları tehlikeli derecede yüksek seyrediyordu.​​​​​​​Hindistan'ın başkenti Delhi'de 28 Nisan'da hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkmıştı. Ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde okullar bir haftalığına kapatılırken, ülkede pek çok bölgede sıcaklık 45 dereceyi geçmişti. Aşırı sıcaklar sebebiyle 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220501/hindistan-ve-pakistan-asiri-sicak-hava-dalgasiyla-kavruluyor-1055990163.html

hindistan

pakistan

delhi

haryana

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hindistan, pakistan, muson, yağmur, sıcak hava, ölü, delhi, haryana