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Hindistan'da ölümlere neden olan rekor sıcaklıklar yağışla birlikte azaldı
Hindistan'da ölümlere neden olan rekor sıcaklıklar yağışla birlikte azaldı
Hindistan'da etkili olan aşırı sıcak hava yağışlar sayesinde serinledi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T18:08+0300
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hindistan
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muson
yağmur
sıcak hava
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ANI News'in haberine göre, ülkede bazı bölgelerde yağış görülmesiyle aşırı sıcaklar hafifledi. Hindistan Meteoroloji Departmanı, Delhi, Uttar Pradesh ve Haryana bölgelerinde şiddetli rüzgar ve sağanakların devam edeceğini belirtti. Muson yağmurlarının ise 15 Mayıs'tan itibaren başlayacağı ifade edildi.Sıcak hava nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetmiştiSon haftalarda Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere alt kıtanın pek çok yerinde hava sıcaklıkları tehlikeli derecede yüksek seyrediyordu.​​​​​​​Hindistan'ın başkenti Delhi'de 28 Nisan'da hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkmıştı. Ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde okullar bir haftalığına kapatılırken, ülkede pek çok bölgede sıcaklık 45 dereceyi geçmişti. Aşırı sıcaklar sebebiyle 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220501/hindistan-ve-pakistan-asiri-sicak-hava-dalgasiyla-kavruluyor-1055990163.html
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hindistan, pakistan, muson, yağmur, sıcak hava, ölü, delhi, haryana

Hindistan'da ölümlere neden olan rekor sıcaklıklar yağışla birlikte azaldı

18:08 04.05.2022
© AFP 2022Hindistan'da yağışlar, sıcak havayı hafifletti
Hindistan'da yağışlar, sıcak havayı hafifletti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022
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Hindistan'da etkili olan aşırı sıcak hava yağışlar sayesinde serinledi.
ANI News'in haberine göre, ülkede bazı bölgelerde yağış görülmesiyle aşırı sıcaklar hafifledi. Hindistan Meteoroloji Departmanı, Delhi, Uttar Pradesh ve Haryana bölgelerinde şiddetli rüzgar ve sağanakların devam edeceğini belirtti. Muson yağmurlarının ise 15 Mayıs'tan itibaren başlayacağı ifade edildi.

Sıcak hava nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetmişti

Son haftalarda Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere alt kıtanın pek çok yerinde hava sıcaklıkları tehlikeli derecede yüksek seyrediyordu.
​​​​​​​Hindistan'ın başkenti Delhi'de 28 Nisan'da hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkmıştı. Ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde okullar bir haftalığına kapatılırken, ülkede pek çok bölgede sıcaklık 45 dereceyi geçmişti. Aşırı sıcaklar sebebiyle 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Hindistan- Sıcaklık - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
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Hindistan ve Pakistan aşırı sıcak hava dalgasıyla kavruluyor
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