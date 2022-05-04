https://tr.sputniknews.com/20220504/istanbul-emniyet-mudurlugu-yasa-disi-yollarla-ulkeye-giris-yapan-582-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056062109.html

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 582 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 582 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 582 sığınmacının yakalandığı bildirildi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

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istanbul

istanbul emniyet müdürlüğü

istanbul il emniyet müdürlüğü

sığınmacı

afgan sığınmacı

sığınmacı krizi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere ilimiz genelinde 327’si Afganistan, 140’ı Pakistan, 24’ü Bangladeş, 21’i Suriye ve 70’i diğer ülkelerden olmak üzere toplam 582 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği kaydedildi.

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