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https://tr.sputniknews.com/20220504/istanbul-emniyet-mudurlugu-yasa-disi-yollarla-ulkeye-giris-yapan-582-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056062109.html
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 582 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 582 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 582 sığınmacının yakalandığı bildirildi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
istanbul emniyet müdürlüğü
istanbul il emniyet müdürlüğü
sığınmacı
afgan sığınmacı
sığınmacı krizi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere ilimiz genelinde 327’si Afganistan, 140’ı Pakistan, 24’ü Bangladeş, 21’i Suriye ve 70’i diğer ülkelerden olmak üzere toplam 582 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği kaydedildi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 582 düzensiz göçmen yakalandı

02:10 04.05.2022
© AAİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 582 sığınmacının yakalandığı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere ilimiz genelinde 327’si Afganistan, 140’ı Pakistan, 24’ü Bangladeş, 21’i Suriye ve 70’i diğer ülkelerden olmak üzere toplam 582 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği kaydedildi.
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