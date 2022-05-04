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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Nisan ayında 24 kadın katledildi
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Nisan ayında 24 kadın katledildi
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre nisan ayı içerisinde 24 kadın öldürüldü, 16 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-04T16:43+0300
kadın cinayetlerini durduracağız platformu
türkiye
rapor
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Nisan 2022 Raporu açıklandı. Raporda yer alan verilere göre nisan ayı içerisinde 24 kadın cinayeti, 16 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti.Katledilen 24 kadından 13’ünün hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi, 10’u boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1 kadın ise ekonomik bahanelerle öldürüldü.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından açıklanan verilere göre nisan ayında öldürülen 24 kadının 11’i evli olduğu erkek, 3’ü akrabası, biri eskiden birlikte olduğu erkek, 7’si eskiden evli olduğu erkek, biri oğlu ve biri tanımadığı biri tarafından öldürüldü.Ayrıca kadınların 15’i evinde, 4’ü sokak ortasında, biri arabada, biri iş yerinde, biri parkta ve biri ise ıssız bir yol kenarında katledildi.
https://tr.sputniknews.com/20220309/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-bir-yilda-277-kadin-katledildi-1054549603.html
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kadın cinayetlerini durduracağız platformu, rapor

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Nisan ayında 24 kadın katledildi

16:41 04.05.2022 (güncellendi: 16:43 04.05.2022)
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org Kadına şiddet
Kadına şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre nisan ayı içerisinde 24 kadın öldürüldü, 16 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Nisan 2022 Raporu açıklandı. Raporda yer alan verilere göre nisan ayı içerisinde 24 kadın cinayeti, 16 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti.
Katledilen 24 kadından 13’ünün hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi, 10’u boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1 kadın ise ekonomik bahanelerle öldürüldü.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından açıklanan verilere göre nisan ayında öldürülen 24 kadının 11’i evli olduğu erkek, 3’ü akrabası, biri eskiden birlikte olduğu erkek, 7’si eskiden evli olduğu erkek, biri oğlu ve biri tanımadığı biri tarafından öldürüldü.
Ayrıca kadınların 15’i evinde, 4’ü sokak ortasında, biri arabada, biri iş yerinde, biri parkta ve biri ise ıssız bir yol kenarında katledildi.
Kadına şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
TÜRKİYE
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Bir yılda 277 kadın katledildi
9 Mart, 05:02
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