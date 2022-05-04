https://tr.sputniknews.com/20220504/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-nisan-ayinda-24-kadin-katledildi-1056082731.html

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Nisan ayında 24 kadın katledildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Nisan ayında 24 kadın katledildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre nisan ayı içerisinde 24 kadın öldürüldü, 16 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T16:41+0300

2022-05-04T16:41+0300

2022-05-04T16:43+0300

kadın cinayetlerini durduracağız platformu

türkiye

rapor

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Nisan 2022 Raporu açıklandı. Raporda yer alan verilere göre nisan ayı içerisinde 24 kadın cinayeti, 16 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti.Katledilen 24 kadından 13’ünün hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi, 10’u boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1 kadın ise ekonomik bahanelerle öldürüldü.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından açıklanan verilere göre nisan ayında öldürülen 24 kadının 11’i evli olduğu erkek, 3’ü akrabası, biri eskiden birlikte olduğu erkek, 7’si eskiden evli olduğu erkek, biri oğlu ve biri tanımadığı biri tarafından öldürüldü.Ayrıca kadınların 15’i evinde, 4’ü sokak ortasında, biri arabada, biri iş yerinde, biri parkta ve biri ise ıssız bir yol kenarında katledildi.

https://tr.sputniknews.com/20220309/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-bir-yilda-277-kadin-katledildi-1054549603.html

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kadın cinayetlerini durduracağız platformu, rapor