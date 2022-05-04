https://tr.sputniknews.com/20220504/opec-rus-petrolunden-dogacak-boslugun-yeri-doldurulamaz-1056088365.html
OPEC: Rus petrolünden doğacak boşluğun yeri doldurulamaz
OPEC: Rus petrolünden doğacak boşluğun yeri doldurulamaz
OPEC Genel Sekreteri Barkindo, Rus petrolü ithalatının yasaklanması durumunda piyasalarında oluşacak boşluğun, petrol üreticisi diğer ülkeler tarafından... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T19:35+0300
2022-05-04T19:35+0300
2022-05-04T19:35+0300
ekonomi
opec
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
petrol
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Reuters’in aktardığına göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, enerji piyasalarında Rus petrolüne ihtiyaç olduğunu, Rus petrolü ithalatının yasaklanması durumunda piyasalarında oluşacak boşluğun, petrol üreticisi diğer ülkeler tarafından dolduramayacağını kaydetti.Barkindo, “Günlük 7 milyon varil hacmindeki Rus petrolü ihracatından doğacak boşluğun başka kaynaklardan doldurulamayacağı açıktır. Kısacası, böyle bir kapasite şu anda mevcut değil” ifadelerini kullandı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketi çerçevesinde AB'nin tüm üyelerine Rus petrolü ithalatını aşamalı olarak yasaklanması önerisinde bulunduğunu belirtmişti.Avrupa Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer ise, Rusya'ya karşı petrol ambargosu önerisinin, bazı AB ülkelerinin çeşitli nedenlerle Rus enerji kaynaklarına daha bağımlı oldukları gerçeğini göz önünde bulundurduğunu ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220504/hindistandan-rus-petrol-ithalatini-politize-etmeme-cagrisi-1056085700.html
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opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), petrol
OPEC: Rus petrolünden doğacak boşluğun yeri doldurulamaz
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OPEC Genel Sekreteri Barkindo, Rus petrolü ithalatının yasaklanması durumunda piyasalarında oluşacak boşluğun, petrol üreticisi diğer ülkeler tarafından dolduramayacağını belirtti.
Reuters’in aktardığına göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, enerji piyasalarında Rus petrolüne ihtiyaç olduğunu, Rus petrolü ithalatının yasaklanması durumunda piyasalarında oluşacak boşluğun, petrol üreticisi diğer ülkeler tarafından dolduramayacağını kaydetti.
Barkindo, “Günlük 7 milyon varil hacmindeki Rus petrolü ihracatından doğacak boşluğun başka kaynaklardan doldurulamayacağı açıktır. Kısacası, böyle bir kapasite şu anda mevcut değil” ifadelerini kullandı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketi çerçevesinde AB'nin tüm üyelerine Rus petrolü ithalatını aşamalı olarak yasaklanması önerisinde bulunduğunu belirtmişti.
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer ise, Rusya'ya karşı petrol ambargosu önerisinin, bazı AB ülkelerinin çeşitli nedenlerle Rus enerji kaynaklarına daha bağımlı oldukları gerçeğini göz önünde bulundurduğunu ifade etmişti.