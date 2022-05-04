https://tr.sputniknews.com/20220504/piyasalarda-fedin-faiz-karari-bekleniyor-dolar-endeksi-20-yilin-zirvesinde-1056063778.html
Piyasalarda Fed'in faiz kararı bekleniyor: Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde
Piyasalarda Fed'in faiz kararı bekleniyor: Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde
Amerikan Merkez Bankası Fed’in faiz artışı yapması bekleniyor. Faiz toplantısı öncesi dolar endeksi 20 yılın zirvesine çıktı, altın fiyatları sert geriledi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T07:18+0300
2022-05-04T07:18+0300
2022-05-04T07:18+0300
ekonomi
fed
faiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053935514_0:57:2950:1716_1920x0_80_0_0_4370caa542791cd2ff47e79b69e78f1e.jpg
Piyasalarda gözler bugün açıklanacak Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararında. Karar öncesinde ABD Doları 20 yılın en yüksek seviyelerinde işlem görüyor.Banka, Mart ayında politika faizini 25 baz puan yükseltmiş, 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmişti. Bu kez en az 50 baz puanlık bir artış masada.Uzmanlara göre, 75 ya da 100 baz puanlık bir artış da sürpriz olmayacak.Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Yüzde 2'lik enflasyona geri gelmek için araçlarımızı kullanmaya kararlıyız" ifadesini kullanmıştı.Fed'in sıkı para politikası uygulaması, sıcak paranın dolara ya da faize yönelmesine neden olurken, özellikle gelişmekte olan ülkeleri etkileyebiliyor.Bankanın faiz kararı öncesi dolar dünyada değer kazandı. Dolar endeksi 104 puan civarına gelerek yaklaşık 20 yılın zirvesine çıktı. Ons altın ise sert geriledi. 1850 dolar civarına gerileyen ons altın 2 buçuk ayın en düşük seviyesini gördü.Türkiye'de bayram tatili nedeniyle piyasalar kapalı. Uluslararası piyasalardaki işlemlerde dolar Türk Lirası karşısında 15 liraya yaklaşırken, gram altın 880 lira civarına indi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053935514_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_6653ba7e14a22d40e3e297e3696126be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fed, faiz
Piyasalarda Fed'in faiz kararı bekleniyor: Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde
Abone ol
Amerikan Merkez Bankası Fed’in faiz artışı yapması bekleniyor. Faiz toplantısı öncesi dolar endeksi 20 yılın zirvesine çıktı, altın fiyatları sert geriledi.
Piyasalarda gözler bugün açıklanacak Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararında. Karar öncesinde ABD Doları 20 yılın en yüksek seviyelerinde işlem görüyor.
Banka, Mart ayında politika faizini 25 baz puan yükseltmiş, 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmişti. Bu kez en az 50 baz puanlık bir artış masada.
Uzmanlara göre, 75 ya da 100 baz puanlık bir artış da sürpriz olmayacak.
Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Yüzde 2'lik enflasyona geri gelmek için araçlarımızı kullanmaya kararlıyız" ifadesini kullanmıştı.
Fed'in sıkı para politikası uygulaması, sıcak paranın dolara ya da faize yönelmesine neden olurken, özellikle gelişmekte olan ülkeleri etkileyebiliyor.
Bankanın faiz kararı öncesi dolar dünyada değer kazandı. Dolar endeksi 104 puan civarına gelerek yaklaşık 20 yılın zirvesine çıktı. Ons altın ise sert geriledi. 1850 dolar civarına gerileyen ons altın 2 buçuk ayın en düşük seviyesini gördü.
Türkiye'de bayram tatili nedeniyle piyasalar kapalı. Uluslararası piyasalardaki işlemlerde dolar Türk Lirası karşısında 15 liraya yaklaşırken, gram altın 880 lira civarına indi.