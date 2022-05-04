https://tr.sputniknews.com/20220504/rusya-fransayi-malide-bulunan-toplu-mezarla-ilgili-yanlis-bilgi-yaymakla-sucladi-1056086343.html

Rusya, Fransa'yı Mali'de bulunan toplu mezarla ilgili yanlış bilgi yaymakla suçladı

Rusya, Fransa'yı Mali'de bulunan toplu mezarla ilgili yanlış bilgi yaymakla suçladı

Moskova geçtiğimiz günlerde, NATO üyesi ülkelerin medya ve istihbarat servislerinin aktif rol aldığı modern bilgi savaşının özelliklerinin ele alındığı bir... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T18:29+0300

2022-05-04T18:29+0300

2022-05-04T18:29+0300

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Konuya ilişkin tartışmalara katılan uzmanlar, toplantıda Rusya'ya karşı düşmanlığı artırmayı amaçlayan kasıtlı bilgi provokasyonları konusunun ele alındığını belirterek, bu tür girişimlerin yasal açıdan savaş suçlarıyla eş tutulabileceğine dikkat çekti.Baskılarla Mücadele Vakfı (FBR) Başkanı Mira Terada, Batı medyasının Rus askeri eğitmenlerini Mali'nin Gossi kenti yakınlarındaki üssün yakınında bulunan toplu mezarla ilişkilendiren iddialarıyla ilgili olarak, bunun Fransız propagandasının yeni bir provokasyonu olduğunu belirtti.Terada, Batı medyasının Rus askeri eğitmenlerini Mali'nin Gossi kentindeki üssün yakınında bulunan toplu mezarla ilişkilendiren iddialarıyla ilgili olarak şunları ifade etti:“Bulunan toplu mezarla ilgili olarak, Fransızlar bu korkunç olayla ilgilerini reddederek bunun Rusların bir kurgusu olduğunu iddia ediyorlar. Eldeki görüntülerden Gossi'deki üssün yakınındaki kişilerin ırk ve milliyetlerini tespit etmek mümkün değil. Görüntülenen kişilerin Rus paralı askerleri olduğu iddiası da Fransız propagandasının yeni bir provokasyonudur.”Terada, Rus eğitmenlerin bu ülkede bulunduğu süre boyunca Fransa'nın Mali hükümetini Rus paralı askerleriyle işbirliği yapmakla suçladığını, ancak bu iddiasına dair somut hiçbir kanıt sunamadığını kaydetti.Terada, ABD ve Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin medyasının uzun süredir dezenformasyona tutkuyla sarıldıklarını ve onu NATO’ya üye devletlerin askeri-diplomatik makinesinin günlük işleyişinin bir parçası haline getirdiklerini kaydetti.Mali'nin Gossi kenti yakınlarında Fransızların bir süre önce çekildiği üssün yakınında toplu bir mezar bulunmuştu. 21 Nisan gecesi üssün yakınlarında duyulan silah sesleri üzerine harekete geçen Mali güvenlik güçleri, parçalanmış cesetlerden oluşan bir toplu mezar bulmuştu.Sosyal medyada yayınlanan görüntüler yerel halkın büyük tepkisini çekmişti. Halk, bulunan toplu mezardan Fransız askerlerini sorumlu tutmuştu.

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