Sokağa atılan anne ve 11 günlük bebeğini mahalleli sahiplendi

"Mübarek Ramazan ayında yeni doğmuş 11 günlük bebek 18 yaşındaki annesi ile birlikte sokağa atılmış. İnsanlığını yitirmiş baba el kadar bebeği ve annesini yapayalnız ortada bırakıp kaçmış. Yörük selim mahallesi muhtarı olarak anne ve bebeğe sahip çıktık. Yaşayabilmeleri için gerekli olan ev, ev eşyaları gıda mama bez giyim gibi bütün ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Vicdansız merhametsiz insanların kötülüğünü bir nebze olsun yok etmek görevimiz. İyiliği çoğaltıp bu anne ve yavruyu güldürebilirsek ne ala. Cennet kokulu bu yavruyu sahipsiz bırakmayacağız."