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Sokağa atılan anne ve 11 günlük bebeğini mahalleli sahiplendi
Sokağa atılan anne ve 11 günlük bebeğini mahalleli sahiplendi
Kahramanmaraş’ta yardıma muhtaç ve sokağa terk edilen 11 günlük bebek ile annesi hayırseverlerin desteği ile hayata tutundu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T13:56+0300
2022-05-04T13:56+0300
yaşam
bebek
vicdan
ev
ihtiyaç
türkiye
kahramanmaraş
yardım
mama
bebek bezi
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Yörük Selim Mahallesinde 11 günlük bebek ve 18 yaşındaki annesi, babaları tarafından sokağa atıldığı iddiası üzerine, mahalle muhtarı girişimde bulundu. Hayırseverlerin destekleriyle yeni evlerine yerleşen bebek ve annesi yeniden hayata tutundu.'Bütün ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız'Yörük Selim Mahalle Muhtarı Akif Neşnat, bebeğin annesi ile birlikte sokağa atıldığını ifade ederek şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220428/nisa-bebegi-olume-terk-eden-anne-biraktigimda-saglikliydi-1055922451.html
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bebek, vicdan, ev, ihtiyaç, türkiye, kahramanmaraş, yardım, mama, bebek bezi

Sokağa atılan anne ve 11 günlük bebeğini mahalleli sahiplendi

13:56 04.05.2022
© İHA / HALİL ULUBEYSokağa atılan anne ve 11 günlük bebeği için hazırlanan
Sokağa atılan anne ve 11 günlük bebeği için hazırlanan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© İHA / HALİL ULUBEY
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Kahramanmaraş’ta yardıma muhtaç ve sokağa terk edilen 11 günlük bebek ile annesi hayırseverlerin desteği ile hayata tutundu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Yörük Selim Mahallesinde 11 günlük bebek ve 18 yaşındaki annesi, babaları tarafından sokağa atıldığı iddiası üzerine, mahalle muhtarı girişimde bulundu. Hayırseverlerin destekleriyle yeni evlerine yerleşen bebek ve annesi yeniden hayata tutundu.

'Bütün ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız'

Yörük Selim Mahalle Muhtarı Akif Neşnat, bebeğin annesi ile birlikte sokağa atıldığını ifade ederek şunları söyledi:
"Mübarek Ramazan ayında yeni doğmuş 11 günlük bebek 18 yaşındaki annesi ile birlikte sokağa atılmış. İnsanlığını yitirmiş baba el kadar bebeği ve annesini yapayalnız ortada bırakıp kaçmış. Yörük selim mahallesi muhtarı olarak anne ve bebeğe sahip çıktık. Yaşayabilmeleri için gerekli olan ev, ev eşyaları gıda mama bez giyim gibi bütün ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Vicdansız merhametsiz insanların kötülüğünü bir nebze olsun yok etmek görevimiz. İyiliği çoğaltıp bu anne ve yavruyu güldürebilirsek ne ala. Cennet kokulu bu yavruyu sahipsiz bırakmayacağız."
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