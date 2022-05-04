https://tr.sputniknews.com/20220504/susurluktaki-simav-cayinda-suyun-rengi-siyaha-dondu-kirliligi-marmara-denizine-tasiyor-1056086908.html

Susurluk'taki Simav Çayı'nda suyun rengi siyaha döndü: Kirliliği Marmara Denizi'ne taşıyor

Susurluk'taki Simav Çayı'nda suyun rengi siyaha döndü: Kirliliği Marmara Denizi'ne taşıyor

Kütahya'nın Simav ilçesinden doğarak Balıkesir'in Kepsut ve Susurluk ilçelerinden geçen Simav Çayı'ndaki kirlilik dikkati çekiyor. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T18:47+0300

2022-05-04T18:47+0300

2022-05-04T18:47+0300

marmara denizi

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Geçtiği kentlerde farklı akarsulara bağlanarak Karacabey sahilinden suyu Marmara Denizi'ne ulaşan Simav Çayı'nın, Susurluk'taki Sultançayır mevkisinde rengi siyaha dönüyor.Fabrika atıkları nedeniyle siyah renkte aktığı iddia edilen çayda, kirliliğin hakim olduğu görülüyor.Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, uzun bir süredir yaptıkları incelemelerde sadece Marmara Denizi'nde değil, denizi besleyen çaylarda da kirliliğin olduğunu söyledi.Kirliliğin dere ve çaylarda yaşayan canlıların hayatını olumsuz etkilediğini vurgulayan Mutlu, şöyle konuştu:Balıkesir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki işletmelerde denetleme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

marmara denizi

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marmara denizi