https://tr.sputniknews.com/20220504/tatilciler-erken-donuse-gecti-43-ilin-gecis-guzergahinda-trafik-yogunlugu-1056059969.html

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde vatandaşların erken dönüşe başlamasıyla 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluştu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T00:14+0300

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yaşam

trafik

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Ramazan Bayram tatilini memleketlerinde yada tatil bölgelerinde geçiren bazı vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı.43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.Ankara-Samsun karayolunda trafik yoğunluğu görülürken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafik akışının rahat seyrettiği gözlemlendi.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev aldığı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun ise yarında devam etmesi bekleniyor.

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trafik