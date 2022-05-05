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19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü
19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü
Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. Genç kadının saplantılı kişi tarafından vurulduğu öne sürülürken o... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T12:33+0300
2022-05-05T12:33+0300
türkiye
kadına şiddet
istanbul
esenler
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İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından vurularak öldürüldü.Saplantılı aşık olduğu iddia edilen bir kişi dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgansa aranıyor. Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silahı ile geldiği, Asiye Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Saldırganın Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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kadına şiddet, istanbul, esenler

19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü

12:33 05.05.2022
© meltem ulusoy / csgorselarsiv.org Kadın cinayetleri
Kadın cinayetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© meltem ulusoy / csgorselarsiv.org
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Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. Genç kadının saplantılı kişi tarafından vurulduğu öne sürülürken o anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Atalay'ın sosyal medya hesabında 'Belki Başka Hayatta' mesajı dikkat çekti
İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından vurularak öldürüldü.

Saplantılı aşık olduğu iddia edilen bir kişi dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgansa aranıyor. Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.
Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silahı ile geldiği, Asiye Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Saldırganın Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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