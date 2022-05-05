https://tr.sputniknews.com/20220505/19-yasindaki-asiye-sokak-ortasinda-olduruldu--1056105987.html

19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü

19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü

Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. Genç kadının saplantılı kişi tarafından vurulduğu öne sürülürken o... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T12:33+0300

2022-05-05T12:33+0300

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türkiye

kadına şiddet

istanbul

esenler

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İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından vurularak öldürüldü.Saplantılı aşık olduğu iddia edilen bir kişi dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgansa aranıyor. Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silahı ile geldiği, Asiye Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Saldırganın Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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kadına şiddet, istanbul, esenler