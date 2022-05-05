https://tr.sputniknews.com/20220505/ak-parti-sozcusu-celikten-asiye-atalay-paylasimi-lanetliyoruz-1056122798.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Asiye Atalay' paylaşımı: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Asiye Atalay' paylaşımı: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğrayan Asena Atalay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin "Kahrolduk. Henüz 19 yaşındaki gencecik... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T20:24+0300
2022-05-05T20:24+0300
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türkiye
ömer çelik
ak parti
asena atalay
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Esenler'de sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğrayan Asena Atalay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220505/asiye-atalayi-olduren-umit-karakoyun-polislere-kiskanclik-yuzunden-cinayet-isledigini-soyledi--1056122572.html
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Asiye Atalay' paylaşımı: Lanetliyoruz
20:24 05.05.2022 (güncellendi: 20:28 05.05.2022) Abone ol
AK Parti Sözcüsü Çelik, sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğrayan Asena Atalay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin "Kahrolduk. Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Esenler'de sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğrayan Asena Atalay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kahrolduk. Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz. Allah rahmet eylesin. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız."