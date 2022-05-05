https://tr.sputniknews.com/20220505/ak-parti-sozcusu-celikten-asiye-atalay-paylasimi-lanetliyoruz-1056122798.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Asiye Atalay' paylaşımı: Lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Asiye Atalay' paylaşımı: Lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğrayan Asena Atalay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin "Kahrolduk. Henüz 19 yaşındaki gencecik... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T20:24+0300

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türkiye

ömer çelik

ak parti

asena atalay

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Esenler'de sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğrayan Asena Atalay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220505/asiye-atalayi-olduren-umit-karakoyun-polislere-kiskanclik-yuzunden-cinayet-isledigini-soyledi--1056122572.html

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ömer çelik, ak parti, asena atalay