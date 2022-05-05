Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220505/ak-parti-sozcusu-celikten-asiye-atalay-paylasimi-lanetliyoruz-1056122798.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Asiye Atalay' paylaşımı: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Asiye Atalay' paylaşımı: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğrayan Asena Atalay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin "Kahrolduk. Henüz 19 yaşındaki gencecik... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T20:24+0300
2022-05-05T20:28+0300
türkiye
ömer çelik
ak parti
asena atalay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053382094_0:0:551:310_1920x0_80_0_0_8ff84441b146edbeab11657c8f4685c4.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Esenler'de sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğrayan Asena Atalay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220505/asiye-atalayi-olduren-umit-karakoyun-polislere-kiskanclik-yuzunden-cinayet-isledigini-soyledi--1056122572.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053382094_96:0:551:341_1920x0_80_0_0_c0d7c47f7c0ce82e15a90bf0b4947672.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ömer çelik, ak parti, asena atalay

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Asiye Atalay' paylaşımı: Lanetliyoruz

20:24 05.05.2022 (güncellendi: 20:28 05.05.2022)
© Twitter/Ömer Çelik/ScreenshotÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© Twitter/Ömer Çelik/Screenshot
Abone olTelegram
AK Parti Sözcüsü Çelik, sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğrayan Asena Atalay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin "Kahrolduk. Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Esenler'de sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğrayan Asena Atalay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kahrolduk. Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz. Allah rahmet eylesin. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız."
Kadın cinayetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
TÜRKİYE
Asiye Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun, polislere 'kıskançlık' yüzünden cinayet işlediğini söyledi
20:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала