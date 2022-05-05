https://tr.sputniknews.com/20220505/bakan-kirisci-bizi-doyuracak-olan-bu-ulkenin-eli-opulesi-ureticilerimiz-1056122222.html

Bakan Kirişci: Bizi doyuracak olan bu ülkenin eli öpülesi üreticilerimiz

Bakan Kirişci: Bizi doyuracak olan bu ülkenin eli öpülesi üreticilerimiz

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, bu dönemde tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Ben çiftçi çocuğuyum demeye utanan bir toplum haline gelmiştik... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T19:48+0300

2022-05-05T19:48+0300

2022-05-05T19:53+0300

türkiye

vahit kirişci

türkiye

koronavirüs

tarım

rusya

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla başlayan süreçte Türkiye'nin coğrafi üstünlüğünün büyük önem kazandığını bildirdi.Kirişci, Bayındır Belediyesi tarafından düzenlenen "Bayındır 23. Uluslararası Çiçek Festivali" açılış kurdelesini kesti.Festival alanını gezen Kirişci, çiçek ve fide satışı gerçekleştiren esnafla sohbet etti. Kirişci, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü standını da ziyaret edip, vatandaşlara fide hediye etti.Kirişci, daha sonra şehir stadında vatandaşlara seslendi.Konuşmasında çiçek festivaline katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kirişci, sektörün her geçen yıl büyüdüğünü, Türkiye'nin geçen yıl çiçek ihracatından elde ettiği geliri 121 milyon dolara yükselttiğini belirtti.'Çok daha fazla bir döviz getirisi elde edebiliyoruz'Türkiye'nin çiçek ihracatçısı bir ülke olduğunu kaydeden Kirişci, "Yapmış dolduğumuz ihracatta, miktar olarak artış ile rakamsal ihracatı karşılığı olan oran birbirinden farklı. Yani ihracat miktarı ton bazında artış gösterirken ondan çok daha fazla bir döviz getirisi elde edebiliyoruz. Bu da katma değeri yüksek olan ürünlere veya bu ürünleri daha iyi pazarlara satabildiğimizin bir göstergesidir" dedi.'Fırsat değerlendirilmeli'Türkiye'nin jeostratejik avantajına da değinen Kirişci, şöyle devam etti:'Biz büyük bir beladan, musibetten kurtulduk'Ukrayna krizinde Türkiye'nin doğru bir politika izlediğini kaydeden Kirişci, şöyle devam etti:'Ben çiftçi çocuğuyum demeye utanan bir toplum haline gelmiştik'Bu dönemde tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını da vurgulayan Kirişci, "Ben çiftçi çocuğuyum demeye utanan bir toplum haline gelmiştik ama bir anda gördük ki cebimizde paramız, masamızın üzerinde teknoloji var ama bu bizi doyurmuyor. Bizi doyuracak olan bu ülkenin eli öpülesi üreticilerimiz" dedi.Türkiye'deki çiçek üretiminin yüzde 30'unun İzmir'den sağlandığını aktaran Kirişci, sadece çiçekçilikte değil, tarımın diğer alanlarında da İzmir'in ilk 10'da yer aldığını ifade etti.'İş ve işlemleri kayıt altına alınmış bir üretimi başarmak durumundayız'AB Yeşil Mutabakat sürecine değinen Kirişci, sürece tarımın da uyumlu hale getirilmesi gerektiğine işaret etti."Yenilenebilir enerji" konusuna da dikkati çeken Kirişci, üretim için harcanan enerjinin sertifikalandırılacağını kaydederek, şunları kaydetti:'Bakanlığımız milletimizin, üreticilerimizin hizmetinde'Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin tescillendiğini kaydeden Kirişci, buranın kısa sürede tamamlanacağını belirtti.Sektöre her zaman destek verdiklerini bildiren Kirişci, şöyle konuştu:

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vahit kirişci, türkiye, koronavirüs, tarım, rusya