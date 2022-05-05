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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220505/belarus-lideri-lukasenko-ukraynayi-yoneten-zelenskiy-degil-abd-1056116569.html
Belarus lideri Lukaşenko: Ukrayna'yı yöneten Zelenskiy değil ABD
Belarus lideri Lukaşenko: Ukrayna'yı yöneten Zelenskiy değil ABD
Belarus lideri Lukaşenko, Ukrayna'yı Zelenskiy'in değil, ABD'nin yönettiğini söyleyerek "Biden'ın onaylaması durumunda her şey bir hafta içinde bitecek" dedi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T16:59+0300
2022-05-05T17:29+0300
ukrayna krizi
belarus
aleksandr lukaşenko
ukrayna
rusya
operasyon
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Belarus Devlet Başkan Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonuna ve gündeme ilişkin Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulundu. Operasyonu savunduğunu ancak çatışmaların 'bu kadar uzun sürmesini' beklemediğini söyleyen Lukaşenko, Batı'yı, özellikle de Washington'u, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi körüklemekle suçladı. Lukaşenko ayrıca Ukrayna'da nükleer silah kullanımına karşı çıktı.Kendisinin ve ülkesinin barıştan yana olduğunu söyleyen Belaruslu lider, defalarca 'savaşın' sona ermesi çağrısında bulunduğunu belirtti. Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna'nın ABD'den aldığı destekle Rusya'yı kışkırttığını söyleyen Belarus lideri, "ABD, müttefiklerini kendine bağlayarak fırsatı değerlendirmek ve Rusya'yı Ukrayna ile olan savaşta boğmak istiyor. Hedefleri, Rusya'yı ve ardından Çin'i bölmek” dedi.Lukaşenko, 'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD'den emir aldığını' da sözlerine ekledi. "Bugün Ukrayna'yı yöneten Zelenskiy değil. Kusura bakmayın ama bu benim bakış açım. Belki de yanılıyorum" ifadelerini kullanan Lukaşenko, "ABD Başkanı Joe Biden'ın onaylaması durumunda her şey bir hafta içinde bitecek" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220419/belarus-lideri-lukasenko-baris-ve-huzurumuza-el-uzatanlarin-kafasini-koparacagiz-1055685957.html
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belarus, aleksandr lukaşenko, ukrayna, rusya, operasyon

Belarus lideri Lukaşenko: Ukrayna'yı yöneten Zelenskiy değil ABD

16:59 05.05.2022 (güncellendi: 17:29 05.05.2022)
© AP Photo / Markus SchreiberAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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Belarus lideri Lukaşenko, Ukrayna'yı Zelenskiy'in değil, ABD'nin yönettiğini söyleyerek "Biden'ın onaylaması durumunda her şey bir hafta içinde bitecek" dedi.
Belarus Devlet Başkan Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonuna ve gündeme ilişkin Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulundu.
Operasyonu savunduğunu ancak çatışmaların 'bu kadar uzun sürmesini' beklemediğini söyleyen Lukaşenko, Batı'yı, özellikle de Washington'u, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi körüklemekle suçladı. Lukaşenko ayrıca Ukrayna'da nükleer silah kullanımına karşı çıktı.
Kendisinin ve ülkesinin barıştan yana olduğunu söyleyen Belaruslu lider, defalarca 'savaşın' sona ermesi çağrısında bulunduğunu belirtti.
Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kategorik olarak hiçbir savaşı kabul etmiyoruz. Artık savaş çıkmasın diye her şeyi yaptık ve yapıyoruz. Benim sayemde Ukrayna ile Rusya arasında müzakereler başladı."
Ukrayna'nın ABD'den aldığı destekle Rusya'yı kışkırttığını söyleyen Belarus lideri, "ABD, müttefiklerini kendine bağlayarak fırsatı değerlendirmek ve Rusya'yı Ukrayna ile olan savaşta boğmak istiyor. Hedefleri, Rusya'yı ve ardından Çin'i bölmek” dedi.
Lukaşenko, 'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD'den emir aldığını' da sözlerine ekledi.
"Bugün Ukrayna'yı yöneten Zelenskiy değil. Kusura bakmayın ama bu benim bakış açım. Belki de yanılıyorum" ifadelerini kullanan Lukaşenko, "ABD Başkanı Joe Biden'ın onaylaması durumunda her şey bir hafta içinde bitecek" ifadelerini kullandı.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
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