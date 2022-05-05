https://tr.sputniknews.com/20220505/belarus-lideri-lukasenko-ukraynayi-yoneten-zelenskiy-degil-abd-1056116569.html

Belarus lideri Lukaşenko: Ukrayna'yı yöneten Zelenskiy değil ABD

Belarus lideri Lukaşenko: Ukrayna'yı yöneten Zelenskiy değil ABD

Belarus lideri Lukaşenko, Ukrayna'yı Zelenskiy'in değil, ABD'nin yönettiğini söyleyerek "Biden'ın onaylaması durumunda her şey bir hafta içinde bitecek" dedi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T16:59+0300

2022-05-05T16:59+0300

2022-05-05T17:29+0300

ukrayna krizi

belarus

aleksandr lukaşenko

ukrayna

rusya

operasyon

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Belarus Devlet Başkan Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonuna ve gündeme ilişkin Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulundu. Operasyonu savunduğunu ancak çatışmaların 'bu kadar uzun sürmesini' beklemediğini söyleyen Lukaşenko, Batı'yı, özellikle de Washington'u, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi körüklemekle suçladı. Lukaşenko ayrıca Ukrayna'da nükleer silah kullanımına karşı çıktı.Kendisinin ve ülkesinin barıştan yana olduğunu söyleyen Belaruslu lider, defalarca 'savaşın' sona ermesi çağrısında bulunduğunu belirtti. Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna'nın ABD'den aldığı destekle Rusya'yı kışkırttığını söyleyen Belarus lideri, "ABD, müttefiklerini kendine bağlayarak fırsatı değerlendirmek ve Rusya'yı Ukrayna ile olan savaşta boğmak istiyor. Hedefleri, Rusya'yı ve ardından Çin'i bölmek” dedi.Lukaşenko, 'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD'den emir aldığını' da sözlerine ekledi. "Bugün Ukrayna'yı yöneten Zelenskiy değil. Kusura bakmayın ama bu benim bakış açım. Belki de yanılıyorum" ifadelerini kullanan Lukaşenko, "ABD Başkanı Joe Biden'ın onaylaması durumunda her şey bir hafta içinde bitecek" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220419/belarus-lideri-lukasenko-baris-ve-huzurumuza-el-uzatanlarin-kafasini-koparacagiz-1055685957.html

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