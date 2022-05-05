https://tr.sputniknews.com/20220505/belarus-lideri-lukasenko-ukraynayi-yoneten-zelenskiy-degil-abd-1056116569.html
Belarus lideri Lukaşenko: Ukrayna'yı yöneten Zelenskiy değil ABD
Belarus lideri Lukaşenko: Ukrayna'yı yöneten Zelenskiy değil ABD
Belarus lideri Lukaşenko, Ukrayna'yı Zelenskiy'in değil, ABD'nin yönettiğini söyleyerek "Biden'ın onaylaması durumunda her şey bir hafta içinde bitecek" dedi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T16:59+0300
2022-05-05T16:59+0300
2022-05-05T17:29+0300
ukrayna krizi
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aleksandr lukaşenko
ukrayna
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operasyon
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Belarus Devlet Başkan Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonuna ve gündeme ilişkin Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulundu. Operasyonu savunduğunu ancak çatışmaların 'bu kadar uzun sürmesini' beklemediğini söyleyen Lukaşenko, Batı'yı, özellikle de Washington'u, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi körüklemekle suçladı. Lukaşenko ayrıca Ukrayna'da nükleer silah kullanımına karşı çıktı.Kendisinin ve ülkesinin barıştan yana olduğunu söyleyen Belaruslu lider, defalarca 'savaşın' sona ermesi çağrısında bulunduğunu belirtti. Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna'nın ABD'den aldığı destekle Rusya'yı kışkırttığını söyleyen Belarus lideri, "ABD, müttefiklerini kendine bağlayarak fırsatı değerlendirmek ve Rusya'yı Ukrayna ile olan savaşta boğmak istiyor. Hedefleri, Rusya'yı ve ardından Çin'i bölmek” dedi.Lukaşenko, 'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD'den emir aldığını' da sözlerine ekledi. "Bugün Ukrayna'yı yöneten Zelenskiy değil. Kusura bakmayın ama bu benim bakış açım. Belki de yanılıyorum" ifadelerini kullanan Lukaşenko, "ABD Başkanı Joe Biden'ın onaylaması durumunda her şey bir hafta içinde bitecek" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220419/belarus-lideri-lukasenko-baris-ve-huzurumuza-el-uzatanlarin-kafasini-koparacagiz-1055685957.html
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Belarus lideri Lukaşenko: Ukrayna'yı yöneten Zelenskiy değil ABD
16:59 05.05.2022 (güncellendi: 17:29 05.05.2022) Abone ol
Belarus lideri Lukaşenko, Ukrayna'yı Zelenskiy'in değil, ABD'nin yönettiğini söyleyerek "Biden'ın onaylaması durumunda her şey bir hafta içinde bitecek" dedi.
Belarus Devlet Başkan Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonuna ve gündeme ilişkin Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulundu.
Operasyonu savunduğunu ancak çatışmaların 'bu kadar uzun sürmesini' beklemediğini söyleyen Lukaşenko, Batı'yı, özellikle de Washington'u, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi körüklemekle suçladı. Lukaşenko ayrıca Ukrayna'da nükleer silah kullanımına karşı çıktı.
Kendisinin ve ülkesinin barıştan yana olduğunu söyleyen Belaruslu lider, defalarca 'savaşın' sona ermesi çağrısında bulunduğunu belirtti.
Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kategorik olarak hiçbir savaşı kabul etmiyoruz. Artık savaş çıkmasın diye her şeyi yaptık ve yapıyoruz. Benim sayemde Ukrayna ile Rusya arasında müzakereler başladı."
Ukrayna'nın ABD'den aldığı destekle Rusya'yı kışkırttığını söyleyen Belarus lideri, "ABD, müttefiklerini kendine bağlayarak fırsatı değerlendirmek ve Rusya'yı Ukrayna ile olan savaşta boğmak istiyor. Hedefleri, Rusya'yı ve ardından Çin'i bölmek” dedi.
Lukaşenko, 'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD'den emir aldığını' da sözlerine ekledi.
"Bugün Ukrayna'yı yöneten Zelenskiy değil. Kusura bakmayın ama bu benim bakış açım. Belki de yanılıyorum" ifadelerini kullanan Lukaşenko, "ABD Başkanı Joe Biden'ın onaylaması durumunda her şey bir hafta içinde bitecek" ifadelerini kullandı.