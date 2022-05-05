https://tr.sputniknews.com/20220505/beyaz-saray-sozcusu-psaki-13-mayista-gorevinden-ayriliyor-yerini-yardimcisi-pierre-alacak-1056127036.html

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki 13 Mayıs'ta görevinden ayrılıyor: Yerini yardımcısı Jean-Pierre alacak

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki 13 Mayıs'ta görevinden ayrılıyor: Yerini yardımcısı Jean-Pierre alacak

ABD Başkanı Biden, Psaki'nin yerine halihazırda Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı olarak görev yapan Karine Jean-Pierre'i atadığını duyurdu. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T23:11+0300

2022-05-05T23:11+0300

2022-05-05T23:56+0300

beyaz saray

dünya

jen psaki

abd

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056126989_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d8c2c2eaea893baa60fa893f3fe818c9.jpg

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin 13 Mayıs'ta görevinden ayrılacağı ve yerine yardımcısı Karine Jean-Pierre'in atandığı bildirildi.Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Psaki'nin 13 Mayıs'ta görevinden ayrılacağı belirtildi.ABD Başkanı Joe Biden ise yaptığı açıklamada, "Karine Jean-Pierre'in bir sonraki Beyaz Saray Sözcüsü olacağını duyurmaktan gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.Jean-Pierre'in Beyaz Saray'a deneyimi, yetenekleri ve güvenilirliği ile hizmet ettiğini belirten Biden, "Psaki, Beyaz Saray Brifing Odasına terbiye, saygı ve nezaketi geri getirerek bir standart oluşturmuştu. Jen'e Amerikan halkıyla doğrudan ve düzgün iletişimini sürdürürken esprili tavrını da devam ettirdiği için teşekkür ederim" mesajını verdi.Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'daki işinden çıkarılan Anita Dunn'un da Biden'ın başdanışmanı olacağı aktarıldı.Psaki: İlk siyah kadın ve açıkça LGBTQ+ olan ilk kişi olacakPsaki, Twitter üzerindne yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Biden, First Lady Jill Biden ve ailesine minnettar olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:Psaki , açıklamasını "Kendi tarzını, parlaklığını ve zarafetini kürsüye taşırken ışıldamasını görmek için sabırsızlanıyorum" ifadeleriyle noktaladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

beyaz saray, jen psaki, abd, joe biden