https://tr.sputniknews.com/20220505/beyaz-saray-sozcusu-psaki-13-mayista-gorevinden-ayriliyor-yerini-yardimcisi-pierre-alacak-1056127036.html
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki 13 Mayıs'ta görevinden ayrılıyor: Yerini yardımcısı Jean-Pierre alacak
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki 13 Mayıs'ta görevinden ayrılıyor: Yerini yardımcısı Jean-Pierre alacak
ABD Başkanı Biden, Psaki'nin yerine halihazırda Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı olarak görev yapan Karine Jean-Pierre'i atadığını duyurdu. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T23:11+0300
2022-05-05T23:11+0300
2022-05-05T23:56+0300
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin 13 Mayıs'ta görevinden ayrılacağı ve yerine yardımcısı Karine Jean-Pierre'in atandığı bildirildi.Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Psaki'nin 13 Mayıs'ta görevinden ayrılacağı belirtildi.ABD Başkanı Joe Biden ise yaptığı açıklamada, "Karine Jean-Pierre'in bir sonraki Beyaz Saray Sözcüsü olacağını duyurmaktan gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.Jean-Pierre'in Beyaz Saray'a deneyimi, yetenekleri ve güvenilirliği ile hizmet ettiğini belirten Biden, "Psaki, Beyaz Saray Brifing Odasına terbiye, saygı ve nezaketi geri getirerek bir standart oluşturmuştu. Jen'e Amerikan halkıyla doğrudan ve düzgün iletişimini sürdürürken esprili tavrını da devam ettirdiği için teşekkür ederim" mesajını verdi.Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'daki işinden çıkarılan Anita Dunn'un da Biden'ın başdanışmanı olacağı aktarıldı.Psaki: İlk siyah kadın ve açıkça LGBTQ+ olan ilk kişi olacakPsaki, Twitter üzerindne yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Biden, First Lady Jill Biden ve ailesine minnettar olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:Psaki , açıklamasını "Kendi tarzını, parlaklığını ve zarafetini kürsüye taşırken ışıldamasını görmek için sabırsızlanıyorum" ifadeleriyle noktaladı.
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beyaz saray, jen psaki, abd, joe biden
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki 13 Mayıs'ta görevinden ayrılıyor: Yerini yardımcısı Jean-Pierre alacak
23:11 05.05.2022 (güncellendi: 23:56 05.05.2022) Abone ol
ABD Başkanı Biden, Psaki'nin yerine halihazırda Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı olarak görev yapan Karine Jean-Pierre'i atadığını duyurdu.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin 13 Mayıs'ta görevinden ayrılacağı ve yerine yardımcısı Karine Jean-Pierre'in atandığı bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Psaki'nin 13 Mayıs'ta görevinden ayrılacağı belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden ise yaptığı açıklamada, "Karine Jean-Pierre'in bir sonraki Beyaz Saray Sözcüsü olacağını duyurmaktan gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.
Jean-Pierre'in Beyaz Saray'a deneyimi, yetenekleri ve güvenilirliği ile hizmet ettiğini belirten Biden, "Psaki, Beyaz Saray Brifing Odasına terbiye, saygı ve nezaketi geri getirerek bir standart oluşturmuştu. Jen'e Amerikan halkıyla doğrudan ve düzgün iletişimini sürdürürken esprili tavrını da devam ettirdiği için teşekkür ederim" mesajını verdi.
Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'daki işinden çıkarılan Anita Dunn'un da Biden'ın başdanışmanı olacağı aktarıldı.
Psaki: İlk siyah kadın ve açıkça LGBTQ+ olan ilk kişi olacak
Psaki, Twitter üzerindne yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Biden, First Lady Jill Biden ve ailesine minnettar olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Ancak bugün Karine Jean-Pierre hakkında; bu yüzden yakında her gün kürsünün arkasına geçecek bu olağanüstü kadın hakkında birkaç düşünce; Beyaz Saray Basın Sözcülüğü olarak görev yapan ilk siyah kadın ve açıkça LGBTQ+ olan ilk kişi olacak. Temsiliyet büyük bir önem taşıyor. O, birçok kişinin sesi olmakla kalmayıp aynı zamanda birçok kişinin gerçekten mümkün olanlarla ilgili daha büyük hayaller kurmasını sağlayacak."
Psaki , açıklamasını "Kendi tarzını, parlaklığını ve zarafetini kürsüye taşırken ışıldamasını görmek için sabırsızlanıyorum" ifadeleriyle noktaladı.