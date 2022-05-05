https://tr.sputniknews.com/20220505/doc-dr-sahin-satisla-birlikte-yuz-milyonlarca-twitter-kullanicisinin-verileri-el-degistirdi-1056113480.html

Doç. Dr. Şahin: Satışla birlikte yüz milyonlarca Twitter kullanıcısının verileri el değiştirdi

Doç. Dr. Şahin: Satışla birlikte yüz milyonlarca Twitter kullanıcısının verileri el değiştirdi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, Elon... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T15:22+0300

2022-05-05T15:22+0300

2022-05-05T15:22+0300

yaşam

elon musk

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sosyal medya

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk’ın, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasıyla kişisel verilerin el değiştirdiğini ifade eden Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, bu durumun kullanıcılar açısından önemine değindi.Twitter'ın satılmasının ardından yüz milyonlarca kullanıcının hem metrik hem de kişisel verilerinin el değiştirdiğine dikkat çeken Şahin, "Twitter'da yüz milyonlarca kullanıcının verileri var. Yüz milyonlarca aktif kullanıcıyı doğrudan ilgilendirecek kararların alınması gibi bir şeyin tek elde toplanması gibi bir durum var. Aslında bu dikkat çekici ama bu el değiştirme ile ilgili yapılan tartışmalara baktığım zaman asıl odaklanılması gereken yerin kaçırıldığını düşünüyorum. Çünkü Twitter'da ne değişecek? Elon Musk ne yapacak? Twitter'ı neden satın aldı ki? Aslında sadece 44 milyar dolara Twitter'ın yazılımı, algoritmaları, ya da üzerinde çalıştığı bilgisayar donanımları el değiştirmedi. Burada yüz milyonlarca kullanıcının hem metrik hem de kişisel verileri var. Aslında bu veriler el değiştirdi. Büyük bir manipülasyon gücü el değiştirdi. Bu anlamda kullanılır ya da kullanılmaz demiyorum. Ama Facebook gibi bir platform, Amerikan başkanının seçimini etkileyecek güce sahipti ve bunu gördük. Bu durum Twitter için de geçerli olabilir" diye konuştu.Herhangi bir sosyal medya platformuna üye olunurken onaylanan sözleşme maddelerinin kullanıcılar tarafından okunmadığını söyleyen Doç. Dr. Şahin, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220429/elon-musk-yaklasik-4-milyar-dolarlik-tesla-hissesini-satti-1055944137.html

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elon musk, twitter , sosyal medya