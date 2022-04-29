https://tr.sputniknews.com/20220429/elon-musk-yaklasik-4-milyar-dolarlik-tesla-hissesini-satti-1055944137.html

Twitter'ı satın alan Elon Musk, yaklaşık 4 milyar dolarlık Tesla hissesini sattı

Twitter'ı satın alan Elon Musk, yaklaşık 4 milyar dolarlık Tesla hissesini sattı

ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, sahibi ve CEO'su olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla firmasının 4 milyar dolarlık hissesini sattı. Musk, bugünden... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T10:59+0300

2022-04-29T10:59+0300

2022-04-29T12:12+0300

ekonomi

tesla

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hisseler

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Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldıktan sadece birkaç gün sonra Tesla'nın yaklaşık 4 milyar dolarlık hissesinin satışını gerçekleştirdi.Satış, Twitter için harcanan 44 milyar dolarlık satın alma işlemini finanse etmeye yardımcı olacağı yönünde spekülasyonlara yol açtı.Tesla hisseleri, Musk'ın Twitter anlaşmasını finanse etmek için otomobil üreticisindeki hissesinin bir kısmını satacağı endişeleri üzerine bu hafta başlarında keskin bir düşüş yaşadı.Ancak ABD'li milyarder, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, daha fazla Tesla hissesi satma planının olmadığını söyledi.ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu raporları, Musk'ın salı ve çarşamba günleri toplam 4.4 milyon Tesla hissesi sattığını ortaya çıkardı. Satıştan sonra elektrikli otomobil üreticisinin hisse fiyatı yüzde 2.6 düştü.Musk'tan bankalara vaatler: İşten çıkarmalar olabilir, tweet'lerden para kazanabilirizÖte yandan daha önce Twitter'da anonim hesapları ortadan kaldırmak, doğru bilgi yayılmasını geliştirecek algoritmalar üzerinde çalışmak gibi bir dizi yenilik getirmek istediğini açıklayan Musk'ın başka planları da ortaya döküldü. Musk'ın platformu satın almasıyla Twitter çalışanları arasında 'İşten çıkarılır mıyım?' korkusu artarken Reuters haber ajansına konuşan kaynaklara göre Musk, Twitter için teklif ettiği 44 milyar doların kaynağına dair bankalara bazı güvenceler verdi. Maliyetin düşürülmesi için üst düzey çalışanların işine son verilebileceğini söyleyen Musk, bu vaatlerini 14 Nisan'da Twitter teklifini açıklamadan önce iletti. Bankaların kendisine destek vermesi de Twitter yönetim kurulunun, satış teklifini kabul etmesinde en önemli etkenlerden biri oldu. Adını vermek istemeyen bu üç kaynağa göre Musk, bankalara ayrıca geliri artırmak için platforma yeni özellikler kazandıracağını, buna önemli bilgi içeren veya viral olan tweet'lerden para kazanmayı sağlayacak yeni yolların da dahil olduğunu anlattı. Bu yeni yollar arasında onaylı hesapların tweet'lerini alıntılamak veya iliştirmek isteyen internet sitelerinden ücret talep edilmesi de var. Musk bu ay başında attığı ama sonradan sildiği bir tweet'inde aylık 2.99 dolar ücreti olan Twitter Blue abonelik sisteminde değişiklikler yapmak istediğini (ücreti düşürmek, reklam alınmasını yasaklamak, kripto para Dogecoin'le ödeme seçeneği getirmek gibi) yazmıştı. Musk sildiği bir diğer tweet'inde de Twitter'ın reklam gelirlerine bağımlılığını ortadan kaldırmak istediğini belirtmişti. Bu arada Reuters haberine göre Musk, Hindistanlı CEO Parag Agrawal'ı da değiştirmeyi düşünüyor.Liberallere çöp adamlı göndermeBu arada Musk, perşembe günü, 'muhafazakarların kollarına doğru ilerleyen ılımlı bir liberali' resmeden bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımla Musk, 'siyasi duyarlılığının son 14 yılda sağa doğru kaydığını' ima etti.Kendi konumu ile 'liberal' ve 'muhafazakar' olarak tanımladığı iki çöp adamın konumunun yer aldığı görüntüde, 'liberal' çöp adamın yıllar geçtikçe sola kaydığı, 'muhafazakar' çöp adam ve kendisinin yerinin sabit kaldığı görülüyor. 2021 yılına gelindiğinde ise kendisinin merkezi geçtiği, 'liberal' çöp adamın ise "İlerici uyandı" diyerek merkeze ve 'muhafazakar'a 'bağnaz' diye seslendiği görüldü. Musk'ın paylaşımı, 2008 yılından itibaren liberallerin son 13 yıldaki 'değişen tutumlarına' gönderme olarak yorumlandı.

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