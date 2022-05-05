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ENAG: Enflasyon nisanda yıllık yüzde 156'ya yükseldi
ENAG: Enflasyon nisanda yıllık yüzde 156'ya yükseldi
Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını paylaştı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
enflasyon
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
zam
fiyat
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını paylaştı.Buna göre, enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 8.68 arttı, son 12 aylık artışı ise yüzde 156.86 olarak gerçekleşti.Fiyatı geçen ay en çok artan ilk üç ürün; süt, ayçiçek yağı, yoğurt oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220502/bakan-nebati-milletimizi-enflasyon-baskisi-altinda-ezdirmemek-konusunda-kararliyiz-1056012336.html
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enflasyon, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), zam, fiyat

ENAG: Enflasyon nisanda yıllık yüzde 156'ya yükseldi

09:25 05.05.2022 (güncellendi: 09:56 05.05.2022)
© AAEnflasyon- alışveriş- market
Enflasyon- alışveriş- market - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AA
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Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını paylaştı.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını paylaştı.
Buna göre, enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 8.68 arttı, son 12 aylık artışı ise yüzde 156.86 olarak gerçekleşti.
Fiyatı geçen ay en çok artan ilk üç ürün; süt, ayçiçek yağı, yoğurt oldu.
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
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