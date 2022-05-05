https://tr.sputniknews.com/20220505/enag-enflasyon-nisanda-yillik-yuzde-156ya-yukseldi-1056099385.html
ENAG: Enflasyon nisanda yıllık yüzde 156'ya yükseldi
ENAG: Enflasyon nisanda yıllık yüzde 156'ya yükseldi
Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını paylaştı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T09:25+0300
2022-05-05T09:25+0300
2022-05-05T09:56+0300
ekonomi
enflasyon
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
zam
fiyat
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını paylaştı.Buna göre, enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 8.68 arttı, son 12 aylık artışı ise yüzde 156.86 olarak gerçekleşti.Fiyatı geçen ay en çok artan ilk üç ürün; süt, ayçiçek yağı, yoğurt oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220502/bakan-nebati-milletimizi-enflasyon-baskisi-altinda-ezdirmemek-konusunda-kararliyiz-1056012336.html
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enflasyon, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), zam, fiyat
ENAG: Enflasyon nisanda yıllık yüzde 156'ya yükseldi
09:25 05.05.2022 (güncellendi: 09:56 05.05.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını paylaştı.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını paylaştı.
Buna göre, enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 8.68 arttı, son 12 aylık artışı ise yüzde 156.86 olarak gerçekleşti.
Fiyatı geçen ay en çok artan ilk üç ürün; süt, ayçiçek yağı, yoğurt oldu.