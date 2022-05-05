https://tr.sputniknews.com/20220505/enag-enflasyon-nisanda-yillik-yuzde-156ya-yukseldi-1056099385.html

ENAG: Enflasyon nisanda yıllık yüzde 156'ya yükseldi

ENAG: Enflasyon nisanda yıllık yüzde 156'ya yükseldi

Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını paylaştı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T09:25+0300

2022-05-05T09:25+0300

2022-05-05T09:56+0300

ekonomi

enflasyon

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

zam

fiyat

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını paylaştı.Buna göre, enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 8.68 arttı, son 12 aylık artışı ise yüzde 156.86 olarak gerçekleşti.Fiyatı geçen ay en çok artan ilk üç ürün; süt, ayçiçek yağı, yoğurt oldu.

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enflasyon, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), zam, fiyat