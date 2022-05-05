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https://tr.sputniknews.com/20220505/fanatik-yahudilerden-mescid-i-aksaya-baskin-1056100087.html
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail'in kuruluş günü gerekçesiyle Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T09:44+0300
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dünya
israil
filistin
mescid-i aksa
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Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınından önce çevreye onlarca İsrail polisi yerleştirildi. Filistinlilerin Harem-i Şerif'e girişine ise izin verilmedi. İsrail polisi baskın sırasında Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanları darp ederek gözaltına almaya çalıştı. İsrail güçleri, ibadet edenlere karşı gaz bombası ve plastik mermi kullanırken Filistinliler sloganlarla karşılık verdi. Müdahale ettiği çok sayıda kişiyi zorla Kıble Mescidi’ne sokan İsrail polisi, mescidin kapılarını zincirleyerek ibadet edenlerin dışarıya çıkmasına izin vermedi. İsrailli fanatik Yahudi yerleşimci örgütleri, İsrail'in kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya geniş çaplı baskınlar yaparak, Aksa'da İsrail bayrağı açma ve milli şarkılar söyleme çağrısında bulunmuştu. Buna karşılık, Filistinli aktivistler ve din adamları ise Filistinlileri Mescid-i Aksa’ya ziyaretleri artırarak burada bulunmaya çağırmıştı.
israil
filistin
mescid-i aksa
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israil, filistin, mescid-i aksa, kudüs

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

09:44 05.05.2022 (güncellendi: 09:47 05.05.2022)
© AAİsrail- Kudüs
İsrail- Kudüs - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AA
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İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail'in kuruluş günü gerekçesiyle Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.
Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınından önce çevreye onlarca İsrail polisi yerleştirildi. Filistinlilerin Harem-i Şerif'e girişine ise izin verilmedi.
İsrail polisi baskın sırasında Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanları darp ederek gözaltına almaya çalıştı. İsrail güçleri, ibadet edenlere karşı gaz bombası ve plastik mermi kullanırken Filistinliler sloganlarla karşılık verdi. Müdahale ettiği çok sayıda kişiyi zorla Kıble Mescidi’ne sokan İsrail polisi, mescidin kapılarını zincirleyerek ibadet edenlerin dışarıya çıkmasına izin vermedi.
İsrailli fanatik Yahudi yerleşimci örgütleri, İsrail'in kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya geniş çaplı baskınlar yaparak, Aksa'da İsrail bayrağı açma ve milli şarkılar söyleme çağrısında bulunmuştu.
Buna karşılık, Filistinli aktivistler ve din adamları ise Filistinlileri Mescid-i Aksa’ya ziyaretleri artırarak burada bulunmaya çağırmıştı.
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