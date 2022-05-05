https://tr.sputniknews.com/20220505/fanatik-yahudilerden-mescid-i-aksaya-baskin-1056100087.html
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail'in kuruluş günü gerekçesiyle Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T09:44+0300
2022-05-05T09:44+0300
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israil
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mescid-i aksa
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Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınından önce çevreye onlarca İsrail polisi yerleştirildi. Filistinlilerin Harem-i Şerif'e girişine ise izin verilmedi. İsrail polisi baskın sırasında Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanları darp ederek gözaltına almaya çalıştı. İsrail güçleri, ibadet edenlere karşı gaz bombası ve plastik mermi kullanırken Filistinliler sloganlarla karşılık verdi. Müdahale ettiği çok sayıda kişiyi zorla Kıble Mescidi’ne sokan İsrail polisi, mescidin kapılarını zincirleyerek ibadet edenlerin dışarıya çıkmasına izin vermedi. İsrailli fanatik Yahudi yerleşimci örgütleri, İsrail'in kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya geniş çaplı baskınlar yaparak, Aksa'da İsrail bayrağı açma ve milli şarkılar söyleme çağrısında bulunmuştu. Buna karşılık, Filistinli aktivistler ve din adamları ise Filistinlileri Mescid-i Aksa’ya ziyaretleri artırarak burada bulunmaya çağırmıştı.
israil
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israil, filistin, mescid-i aksa, kudüs
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
09:44 05.05.2022 (güncellendi: 09:47 05.05.2022) Abone ol
İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail'in kuruluş günü gerekçesiyle Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.
Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınından önce çevreye onlarca İsrail polisi yerleştirildi. Filistinlilerin Harem-i Şerif'e girişine ise izin verilmedi.
İsrail polisi baskın sırasında Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanları darp ederek gözaltına almaya çalıştı. İsrail güçleri, ibadet edenlere karşı gaz bombası ve plastik mermi kullanırken Filistinliler sloganlarla karşılık verdi. Müdahale ettiği çok sayıda kişiyi zorla Kıble Mescidi’ne sokan İsrail polisi, mescidin kapılarını zincirleyerek ibadet edenlerin dışarıya çıkmasına izin vermedi.
İsrailli fanatik Yahudi yerleşimci örgütleri, İsrail'in kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya geniş çaplı baskınlar yaparak, Aksa'da İsrail bayrağı açma ve milli şarkılar söyleme çağrısında bulunmuştu.
Buna karşılık, Filistinli aktivistler ve din adamları ise Filistinlileri Mescid-i Aksa’ya ziyaretleri artırarak burada bulunmaya çağırmıştı.