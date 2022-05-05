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https://tr.sputniknews.com/20220505/fbr-baskani-terada-fransiz-medyasi-kendi-askerlerinin-malideki-suclarini-gizlemek-istiyor-1056120646.html
FBR Başkanı Terada: Fransız medyası kendi askerlerinin Mali’deki suçlarını gizlemek istiyor
FBR Başkanı Terada: Fransız medyası kendi askerlerinin Mali’deki suçlarını gizlemek istiyor
Baskılarla Mücadele Vakfı (FBR) Başkanı Mira Terada, bir dizi Fransız medyasında Mali'deki olaylarla ilgili olarak başlatılan enformasyon kampanyasının büyük... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T18:38+0300
2022-05-05T18:38+0300
dünya
rusya
fransa
mali
gossi
baskılarla mücadele vakfı
mira terada
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Batı medyasının Rus askeri eğitmenlerini Mali'nin Gossi yerleşim bölgesindeki Fransız üssün yakınında bulunan toplu mezarla ilişkilendiren iddialarını değerlendiren Terada, bir dizi Fransız medyasında bu yönde başlatılan enformasyon kampanyasının büyük bir tahrifata dayandığını ve Fransız ordusunun bariz suçlarını gizlemeye adandığını ifade etti.Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Terada, “Baskılarla Mücadele Vakfı uzmanlarının ortak görüşüne göre Fransız medyası, askerlerinin bariz insanlık dışı suçlarını büyük ve asılsız bilgi tahrifatı yoluyla gizlemeye çalışıyor” diye konuştu.İnsan hakları savunucusu, Sputnik’e demecinde olayın hem Malili, hem de Rus yetkililer tarafından bağımsız olarak soruşturulması gerektiğini vurguladı.Terada, “Elbette ki hukuki açıdan Mali makamlarının bir soruşturma başlatması gerekiyor. Benim şahsi görüşüme göre, resmi olmasa da bizi hedef alan suçlamaların yapıldığı dikkate alındığında Rusya Federasyonu'nun da bir tür soruşturma başlatması mantıklı olur, masumiyet karinesine göre bizim hukuki açıdan suçsuz olduğumuzu kanıtlamamıza gerek olmadığı için Fransa’nın suçlu olduğunu gösteren bir takım kanıtlara ihtiyacımız var” diye konuştu.Rus tarafının söz konusu soruşturmayı hızlı bir şekilde yapması gerektiğini vurgulayan Terada, “Ben soruşturmanın her hâlükârda olduğunca hızlı yapılması gerektiğine ve kanıtların ister mahkeme, isterse de uluslararası ilişkilerin çözüm konuları ile ilgilenecek herhangi bir kuruluş olsun, gerçekten tarafsız bağımsız bir kurum oluşturulduğu anda sunulması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
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rusya, fransa, mali, gossi , baskılarla mücadele vakfı , mira terada

FBR Başkanı Terada: Fransız medyası kendi askerlerinin Mali’deki suçlarını gizlemek istiyor

18:38 05.05.2022
© REUTERS / Benoit TessierFransa bayrağı
Fransa bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
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Baskılarla Mücadele Vakfı (FBR) Başkanı Mira Terada, bir dizi Fransız medyasında Mali'deki olaylarla ilgili olarak başlatılan enformasyon kampanyasının büyük bir tahrifata dayandığını ve Fransız ordusunun bariz suçlarını gizlemeye adandığını belirtti.
Batı medyasının Rus askeri eğitmenlerini Mali'nin Gossi yerleşim bölgesindeki Fransız üssün yakınında bulunan toplu mezarla ilişkilendiren iddialarını değerlendiren Terada, bir dizi Fransız medyasında bu yönde başlatılan enformasyon kampanyasının büyük bir tahrifata dayandığını ve Fransız ordusunun bariz suçlarını gizlemeye adandığını ifade etti.
Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Terada, “Baskılarla Mücadele Vakfı uzmanlarının ortak görüşüne göre Fransız medyası, askerlerinin bariz insanlık dışı suçlarını büyük ve asılsız bilgi tahrifatı yoluyla gizlemeye çalışıyor” diye konuştu.
İnsan hakları savunucusu, Sputnik’e demecinde olayın hem Malili, hem de Rus yetkililer tarafından bağımsız olarak soruşturulması gerektiğini vurguladı.
Terada, “Elbette ki hukuki açıdan Mali makamlarının bir soruşturma başlatması gerekiyor. Benim şahsi görüşüme göre, resmi olmasa da bizi hedef alan suçlamaların yapıldığı dikkate alındığında Rusya Federasyonu'nun da bir tür soruşturma başlatması mantıklı olur, masumiyet karinesine göre bizim hukuki açıdan suçsuz olduğumuzu kanıtlamamıza gerek olmadığı için Fransa’nın suçlu olduğunu gösteren bir takım kanıtlara ihtiyacımız var” diye konuştu.
Rus tarafının söz konusu soruşturmayı hızlı bir şekilde yapması gerektiğini vurgulayan Terada, “Ben soruşturmanın her hâlükârda olduğunca hızlı yapılması gerektiğine ve kanıtların ister mahkeme, isterse de uluslararası ilişkilerin çözüm konuları ile ilgilenecek herhangi bir kuruluş olsun, gerçekten tarafsız bağımsız bir kurum oluşturulduğu anda sunulması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Fransız bir asker - Mali - Fransa - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
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