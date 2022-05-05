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Flamingolar Afyon'da: 'Boşuna 'gizemli şehir' demiyoruz'
Flamingolar Afyon'da: 'Boşuna 'gizemli şehir' demiyoruz'
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Eber Gölü'nde konaklayan binlerce flamingonun fotoğrafını paylaşarak, “Boşuna gizemli şehir Afyon demiyoruz. Bu şehir... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T12:25+0300
2022-05-05T12:25+0300
2022-05-05T12:35+0300
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Flamingolar Afyon'da: 'Boşuna 'gizemli şehir' demiyoruz' 12:25 05.05.2022 (güncellendi: 12:35 05.05.2022) Abone ol
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Eber Gölü'nde konaklayan binlerce flamingonun fotoğrafını paylaşarak, “Boşuna gizemli şehir Afyon demiyoruz. Bu şehir gerçekten inanılmaz. Sadece biraz bakmak gerekiyor. Bu resim dün Eber Gölü'nde çekildi. Flamingolar sanki dans ediyor” dedi.
© İHA Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırlarındaki Eber Gölü'nde konaklayan binlerce flamingolar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırlarındaki Eber Gölü'nde konaklayan binlerce flamingolar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
© İHA Eber Gölü, ilçe sınırlarında Emir ile Sultandağları arasındaki 967 metre yükseklikte, 125 kilometrekare alana sahip.
Eber Gölü, ilçe sınırlarında Emir ile Sultandağları arasındaki 967 metre yükseklikte, 125 kilometrekare alana sahip.
© İHA Eber Gölü, göçmen kuşların önemli uğrak merkezlerinden biri olarak kuş gözlemcileri için önemli bir nokta.
Eber Gölü, göçmen kuşların önemli uğrak merkezlerinden biri olarak kuş gözlemcileri için önemli bir nokta.
© AA Bölgede 146 çeşit kuş türünün barındığı Eber Gölü'nün, her yıl Nisan ve Mayıs aylarında flamingolar ve pelikanlar konaklıyor.
Bölgede 146 çeşit kuş türünün barındığı Eber Gölü'nün, her yıl Nisan ve Mayıs aylarında flamingolar ve pelikanlar konaklıyor.
© AA Vali Çiçek sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altını şu notu düştü: “Boşuna gizemli şehir Afyon demiyoruz. Bu şehir gerçekten inanılmaz. Sadece biraz bakmak gerekiyor. Bu resim dün Eber gölünde çekildi. Flamingolar sanki dans ediyor.”
Vali Çiçek sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altını şu notu düştü: “Boşuna gizemli şehir Afyon demiyoruz. Bu şehir gerçekten inanılmaz. Sadece biraz bakmak gerekiyor. Bu resim dün Eber gölünde çekildi. Flamingolar sanki dans ediyor.”