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Flamingolar Afyon'da: 'Boşuna 'gizemli şehir' demiyoruz'
Flamingolar Afyon'da: 'Boşuna 'gizemli şehir' demiyoruz'
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Eber Gölü'nde konaklayan binlerce flamingonun fotoğrafını paylaşarak, “Boşuna gizemli şehir Afyon demiyoruz. Bu şehir... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
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flamingo, фото, afyonkarahisar

Flamingolar Afyon'da: 'Boşuna 'gizemli şehir' demiyoruz'

12:25 05.05.2022 (güncellendi: 12:35 05.05.2022)
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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Eber Gölü'nde konaklayan binlerce flamingonun fotoğrafını paylaşarak, “Boşuna gizemli şehir Afyon demiyoruz. Bu şehir gerçekten inanılmaz. Sadece biraz bakmak gerekiyor. Bu resim dün Eber Gölü'nde çekildi. Flamingolar sanki dans ediyor” dedi.
© İHAAfyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırlarındaki Eber Gölü'nde konaklayan binlerce flamingolar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Flamingolar Afyon'da - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırlarındaki Eber Gölü'nde konaklayan binlerce flamingolar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
© İHAEber Gölü, ilçe sınırlarında Emir ile Sultandağları arasındaki 967 metre yükseklikte, 125 kilometrekare alana sahip.
Flamingolar Afyon'da - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Eber Gölü, ilçe sınırlarında Emir ile Sultandağları arasındaki 967 metre yükseklikte, 125 kilometrekare alana sahip.
© İHAEber Gölü, göçmen kuşların önemli uğrak merkezlerinden biri olarak kuş gözlemcileri için önemli bir nokta.
Flamingolar Afyon'da - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Eber Gölü, göçmen kuşların önemli uğrak merkezlerinden biri olarak kuş gözlemcileri için önemli bir nokta.
© AABölgede 146 çeşit kuş türünün barındığı Eber Gölü'nün, her yıl Nisan ve Mayıs aylarında flamingolar ve pelikanlar konaklıyor.
Flamingolar Afyon'da - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Bölgede 146 çeşit kuş türünün barındığı Eber Gölü'nün, her yıl Nisan ve Mayıs aylarında flamingolar ve pelikanlar konaklıyor.
© AAVali Çiçek sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altını şu notu düştü: “Boşuna gizemli şehir Afyon demiyoruz. Bu şehir gerçekten inanılmaz. Sadece biraz bakmak gerekiyor. Bu resim dün Eber gölünde çekildi. Flamingolar sanki dans ediyor.”
Flamingolar Afyon'da - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Vali Çiçek sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altını şu notu düştü: “Boşuna gizemli şehir Afyon demiyoruz. Bu şehir gerçekten inanılmaz. Sadece biraz bakmak gerekiyor. Bu resim dün Eber gölünde çekildi. Flamingolar sanki dans ediyor.”
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