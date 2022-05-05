Flamingolar Afyon'da: 'Boşuna 'gizemli şehir' demiyoruz'

© AA Vali Çiçek sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altını şu notu düştü: “Boşuna gizemli şehir Afyon demiyoruz. Bu şehir gerçekten inanılmaz. Sadece biraz bakmak gerekiyor. Bu resim dün Eber gölünde çekildi. Flamingolar sanki dans ediyor.”