https://tr.sputniknews.com/20220505/istanbul-sanayi-odasi-imalat-sektoru-art-arda-ikinci-ay-ivme-kaybetti-1056112588.html

İstanbul Sanayi Odası: İmalat sektörü art arda ikinci ay ivme kaybetti

İstanbul Sanayi Odası: İmalat sektörü art arda ikinci ay ivme kaybetti

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (ISO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (Türkiye İmalat PMI), nisan ayında hafif... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T14:56+0300

2022-05-05T14:56+0300

2022-05-05T14:59+0300

ekonomi

istanbul sanayi odası

ticaret

ihracat

imalat sanayi

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İSO nisan ayına ilişkin Türkiye İmalat PMI anket sonuçlarını açıkladı. Buna göre, nisan ayında zayıf talep, fiyat ve arz yönlü baskılar, Ukrayna’daki kriz ile Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında yavaşlamanın devam etmesine yol açtı. Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, mart ayında 49.4 olan manşet PMI nisanda hafif düşüşle 49,2 olarak kaydedildi ve imalat sektörünün art arda ikinci ay ivme kaybettiğine işaret etti. Raporda yer alan rakamlar söyle:“Takip edilen 10 sektörden sadece 4’ü üretimini artırdı. Bu sayı geçen yılın kasım ayından beri en yüksek düzeye çıktı. Ağaç ve kâğıt ürünleri ile elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe üretim toparlanırken en güçlü büyüme giyim ve deri ürünlerinde gerçekleşti. En keskin yavaşlama ise metalik olmayan mineral ürünlerde yaşandı.Yeni siparişlerde devam eden yavaşlama eğilimi talebin kırılgan olduğuna işaret etti. Firmalar, fiyatlardaki artış nedeniyle yeni sipariş almakta zorluk yaşandığını belirtti. Toplam yeni siparişler üst üste 7’nci ay gerilerken yeni ihracat siparişleri ocak ayından beri ilk kez yavaşladı.Maliyet baskıları nisan ayında güçlü seyrini korudu. Ancak girdi fiyatları enflasyonu, üst üste 4’üncü ay azaldı ve geçen yılın eylül ayından bu yana en düşük düzeyde kaydedildi. Anket katılımcılarına göre, Türk lirasındaki değer kaybı ve Ukrayna’daki savaş maliyet yüklerini artırırken petrol, doğal gaz ve deniz taşımacılığı fiyatları yükseldi. Bunun sonucu olarak, imalatçılar nihai ürün fiyatlarını belirgin şekilde artırmak durumunda kaldı.Ham maddeye erişimde genele yaygın zorluklar yaşanırken tedarikçilerin teslimat süreleri uzadı. Söz konusu artış güçlü düzeyde olsa da son 7 ayın en düşük oranında gerçekleşti. Malzeme teminindeki zorluklar, artan maliyetler ve kırılgan talep, nisan ayında satın alma faaliyetlerinin yanı sıra girdi ve nihai ürün stoklarının azalışında etkili oldu. Firmaların operasyonel kapasitelerini genişletmek amacıyla üst üste 23. ay istihdam artırması, anketin görece olumlu tarafı olarak öne çıktı. İstihdam artışı ılımlı düzeyde ancak mart ayına göre hafif daha yüksek hızda gerçekleşti."

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istanbul sanayi odası, ticaret, ihracat, imalat sanayi