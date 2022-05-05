https://tr.sputniknews.com/20220505/ozdagdan-siginmaci-tartismalarina-iliskin-aciklama-ulkemizi-bolecek-hat-uzerine-yerlestirildiler-1056099427.html

Özdağ'dan sığınmacı tartışmalarına ilişkin açıklama: Ülkemizi bölecek hat üzerine yerleştirildiler

Özdağ'dan sığınmacı tartışmalarına ilişkin açıklama: Ülkemizi bölecek hat üzerine yerleştirildiler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'deki sığınmacıların çok büyük bir bölümü İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Adana, Mersin, Hatay, Kilis... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T09:26+0300

2022-05-05T09:26+0300

2022-05-05T09:26+0300

politika

ümit özdağ

zafer partisi

sığınmacı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, sığınmacı ve “Sessiz İstila” filmi tartışmalarının ardından açıklamalarda bulundu. Sözcü'ye konuşan Özdağ, son 10 yılda dünyanın en büyük göçünün Türkiye'de yaşandığını belirterek, bunun ülkeye maliyetinin 100 milyar doları geçtiğini söyledi. Özdağ, "5 milyon 300 bin sığınmacı Suriye'den, 1 milyon 500 bin civarında sığınmacı da Afganistan, Irak, İran ve Pakistan'dan geldi. Afrika ülkelerinden gelenlerle sığınmacı sayısı 8 milyonu aşıyor. Ayrıca, Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde de 3 milyondan fazla insanı besliyor. Bunun Türkiye'ye maliyeti, bir ay öncesinin rakamıyla 100 milyar doları geçti" dedi. Türkiye'deki sığınmacıların çok büyük bir bölümünün İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Adana, Mersin, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yerleşmiş durumda olduğunu ifade eden Özdağ, "Adeta Türkiye'yi ikiye ayıran bir hat üzerine yerleşmişler. Kilis'te sayısal üstünlük Suriyelilerde. Kısa süre sonra Hatay ve Kilis'in kaderini paylaşacaklar" diye konuştu. 'Dayanılmaz hale gelecek'"Suriyelilerin doğum oranı Türk vatandaşlarının üç katı" diyen Özdağ, şunları söyledi:'En kötü senaryo değil'Özdağ, yapımı için destek sağladığı ve yapımcısının gözaltına alındığı 'Sessiz İstila' filmi içinse "Türkiye'nin geleceğinin nasıl şekilleneceğini gösterme açısından, ‘en kötüsü' olmayan bir seçenek Hande Karacasu tarafından filmleştirilmişti. Daha kötü senaryoları yaşayabiliriz" dedi. Özdağ, şöyle devam etti:

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ümit özdağ, zafer partisi, sığınmacı