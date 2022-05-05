Özdağ'dan sığınmacı tartışmalarına ilişkin açıklama: Ülkemizi bölecek hat üzerine yerleştirildiler
© AAÜmit Özdağ
© AA
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'deki sığınmacıların çok büyük bir bölümü İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Adana, Mersin, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yerleşmiş durumda. Adeta Türkiye'yi ikiye ayıran bir hat üzerine yerleşmişler" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, sığınmacı ve “Sessiz İstila” filmi tartışmalarının ardından açıklamalarda bulundu.
Sözcü'ye konuşan Özdağ, son 10 yılda dünyanın en büyük göçünün Türkiye'de yaşandığını belirterek, bunun ülkeye maliyetinin 100 milyar doları geçtiğini söyledi.
Özdağ, "5 milyon 300 bin sığınmacı Suriye'den, 1 milyon 500 bin civarında sığınmacı da Afganistan, Irak, İran ve Pakistan'dan geldi. Afrika ülkelerinden gelenlerle sığınmacı sayısı 8 milyonu aşıyor. Ayrıca, Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde de 3 milyondan fazla insanı besliyor. Bunun Türkiye'ye maliyeti, bir ay öncesinin rakamıyla 100 milyar doları geçti" dedi.
Türkiye'deki sığınmacıların çok büyük bir bölümünün İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Adana, Mersin, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yerleşmiş durumda olduğunu ifade eden Özdağ, "Adeta Türkiye'yi ikiye ayıran bir hat üzerine yerleşmişler. Kilis'te sayısal üstünlük Suriyelilerde. Kısa süre sonra Hatay ve Kilis'in kaderini paylaşacaklar" diye konuştu.
'Dayanılmaz hale gelecek'
"Suriyelilerin doğum oranı Türk vatandaşlarının üç katı" diyen Özdağ, şunları söyledi:
"Önümüzdeki yıllarda daha da artacağı anlaşılan küresel ısınma kaynaklı göçlerle yükümüz daha da ağırlaşacak ve hiç dayanılmaz hale gelecek.
Dünya tarihi boyunca bütün büyük göçler, jeopolitik sonuçlar doğurdu. Ülkelerin parçalanmasıyla sonuçlandı. Bugün Türkiye, hızla bu hatta kayıyor. Biz de Zafer Partisi olarak ülkemizin geleceğinin Suriye'ye, Afganistan'a, Irak'a benzememesi için Anadolu Kalesi adını verdiğimiz projemizle modern tarihin en büyük geriye göç çalışmasını organize etmiş durumdayız.
2023 seçimleri bir referandum olacak ve ana konu ‘sığınmacılar kalacak mı, gidecek mi?' olacak. ‘Gönüllü gidecekler' diye Türk halkını kandıran partiler, ‘Gerekirse zorla hepsi gidecek' diyen Zafer Partisi. Türk halkı bu iki seçenek arasında seçimini yapacak.
'En kötü senaryo değil'
Özdağ, yapımı için destek sağladığı ve yapımcısının gözaltına alındığı 'Sessiz İstila' filmi içinse "Türkiye'nin geleceğinin nasıl şekilleneceğini gösterme açısından, ‘en kötüsü' olmayan bir seçenek Hande Karacasu tarafından filmleştirilmişti. Daha kötü senaryoları yaşayabiliriz" dedi.
Özdağ, şöyle devam etti:
"Emniyet Genel Müdürlüğü ‘siber tarama' yaparken bu filmi gördüğünü ve Hande Karacasu'yu gözaltına aldığını açıkladı. Siber taramanın Anayasa'ya aykırı olduğuna ilişkin, Anayasa Mahkemesi'nin kararı var.
İçişleri Bakanlığı Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklama ile halkı yanlış yönlendirdi. Sığınmacı sayısını açıklamak suç değildir. Ben sığınmacı sayılarını toplam rakam olarak açıklıyorum. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da 9 milyon Suriyeli beslediğimizi söylüyorlar. Bu arkadaş onlar hakkında da suç duyurusunda bulunsun o zaman.