https://tr.sputniknews.com/20220505/putin-israil-basbakani-bennett-ile-azovstal-fabrikasindan-sivillerin-tahliyesini-gorustu-1056121675.html

Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile Azovstal fabrikasından sivillerin tahliyesini görüştü

Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile Azovstal fabrikasından sivillerin tahliyesini görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in İsrail Başbakanı Bennett ile yaptığı telefon görüşmesinde Azovstal demir çelik fabrikasından sivillerin... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T19:08+0300

2022-05-05T19:08+0300

2022-05-05T19:15+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

naftali bennett

tahliye

ukrayna krizi

azovstal

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Kremlin’den yayınlanan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile telefonda görüştü, görüşmede Azovstal fabrikasından sivillerin tahliyesi dahil olmak üzere Ukrayna’daki durum ele alındı.“Ukrayna'daki durumla ilgili kapsamlı görüş alışverişi devam etti. Aşırı milliyetçi oluşumların militanları tarafından tutulan sivillerin Azovstal fabrikasından BM (Birleşmiş Milletler) temsilcileri ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile işbirliği içinde yürütülen tahliyesi de dahil olmak üzere insani yönlere özellikle odaklanıldı” denilen açıklamada, Rus askerlerin eskisi gibi sivillerin güvenli çıkışını sağlamaya hazır oldukları vurgulandı.Açıklamada, “Azovstal’de kalan militanlara gelince Kiev yönetimi bu kişilere silah bırakma emri vermelidir” ifadeleri yer aldı.‘Putin ve Benet, 9 Mayıs'ın Rusya ve İsrail halkları için önemini vurguladı’Putin ve Bennett ’in 9 Mayıs tarihinin Rusya ve İsrail halkları için önemini vurguladıklarına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:Putin’in o zamanlarda getto ve toplama kamplarında işkence gören, Naziler tarafından cezalandırma operasyonları sırasında öldürülen altı milyon Yahudi'nin yüzde 40'ının Sovyetler Birliği vatandaşı olduğunu hatırlattığı ve İsrail'de yaşayan gazilere sağlık ve esenlik dileklerini ilettiği belirtilen açıklamada, “Naftali Bennett ise Kızıl Ordu’nun Nazizm'e Karşı Zafere olan belirleyici katkısına dikkat çekti” vurgusu yapıldı.Rus liderin bugün kutlanan Bağımsızlık Günü vesilesiyle Naftali Bennett'i ve İsrail halkını sıcak bir şekilde tebrik ettiği kaydedilen açıklamada, dostane Rusya-İsrail ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve iki ülkenin liderleri arasında faydalı temasların sürdürülmesi konusunda karşılıklı ilginin dile getirildiği ifade edildi.

azovstal

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vladimir putin, naftali bennett, tahliye, ukrayna krizi, azovstal