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Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 5 bin civciv öldü
Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 5 bin civciv öldü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında, karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 bin civciv öldü. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T23:35+0300
2022-05-05T23:35+0300
türkiye
tavuk çiftliği
civciv
karbonmonoksit
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Alınan bilgiye göre, Çepnibektaş Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonrasında yapılan incelemeler de, 5 bin civcivin karbonmonoksit gazı nedeniyle öldüğü belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220426/kafessiz-turkiye-120-milyon-tavugun-100-milyon-kadari-a4-kagidindan-daha-kucuk-bir-alanda-yasiyor-1055844273.html
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tavuk çiftliği, civciv, karbonmonoksit

Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 5 bin civciv öldü

23:35 05.05.2022
© FlickrCivciv.
Civciv. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© Flickr
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında, karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 bin civciv öldü.
Alınan bilgiye göre, Çepnibektaş Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonrasında yapılan incelemeler de, 5 bin civcivin karbonmonoksit gazı nedeniyle öldüğü belirlendi.
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