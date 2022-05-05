https://tr.sputniknews.com/20220505/tavuk-ciftliginde-cikan-yanginda-5-bin-civciv-oldu-1056127591.html

Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 5 bin civciv öldü

Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 5 bin civciv öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında, karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 bin civciv öldü. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T23:35+0300

2022-05-05T23:35+0300

2022-05-05T23:35+0300

türkiye

tavuk çiftliği

civciv

karbonmonoksit

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Alınan bilgiye göre, Çepnibektaş Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonrasında yapılan incelemeler de, 5 bin civcivin karbonmonoksit gazı nedeniyle öldüğü belirlendi.

https://tr.sputniknews.com/20220426/kafessiz-turkiye-120-milyon-tavugun-100-milyon-kadari-a4-kagidindan-daha-kucuk-bir-alanda-yasiyor-1055844273.html

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tavuk çiftliği, civciv, karbonmonoksit