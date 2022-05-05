https://tr.sputniknews.com/20220505/turofed-tatilin-kisa-olmasi-nedeniyle-turizmde-bayram-dolulugu-yuzde-80lerde-kaldi-1056120279.html

TÜROFED: Tatilin kısa olması nedeniyle turizmde bayram doluluğu yüzde 80'lerde kaldı

TÜROFED: Tatilin kısa olması nedeniyle turizmde bayram doluluğu yüzde 80'lerde kaldı

Son iki yıldır pandemideki kısıtlamalar sebebiyle durgun geçen turizm sektörü, Ramazan Bayramı'nda nefes aldı. Bu bayramda Akdeniz ve Ege'de otellerdeki... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T18:23+0300

2022-05-05T18:23+0300

2022-05-05T18:27+0300

türkiye otelciler federasyonu (türofed)

ekonomi

ramazan bayramı

turizm

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Bu yıl 2- 4 Mayıs tarihlerinde hafta sonu cumartesi günüyle de birleşerek 5 günlük tatil imkanının olduğu Ramazan Bayramı'nda, Akdeniz ve Ege sahilleri başta olmak üzere turizm destinasyonlarında sevindirici düzeyde bir hareketlilik yaşandı. Memleket ve aile ziyaretleri kapsamında şehir değişikliği yapanlarla birlikte 2 milyon civarında kişinin seyahat ettiği tahmin edilen 5 günlük tatilde, Akdeniz ve Ege sahillerindeki otellerdeki doluluk oranlarının ortalama yüzde 70- 80 civarında oluştuğu kaydedildi.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye genelinde gerek Ege gerekse Akdeniz'de bayram sürecinin hareketli geçtiğini belirterek, şunları söyledi:'Dolmasını bekliyorduk'Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, bayramda daha çok sanatçılı tesislerde yoğunluk oluştuğunu belirterek, “Genel olarak baktığımızda ise otellerde yüzde 70- 80 oranlarında doluluklara ulaşıldı. Herhalde tatilin kısa olmasının etkisiyle beklenilen düzeye ulaşmadı. Dolmasını bekliyorduk, özellikle de Ege ve Akdeniz'in ama yüzde 70-80'lerde kaldı. Tatil süresinin hem kısa oluşu hem de muhtemelen havanın yağmurlu olacak görünmesinin de etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ramazan ayı başlarında aldığımız talep bayram yaklaştığında azaldı" diye konuştu.'Rusya olmadan bu iş olmaz'Yurt dışı turizmi açısından ise başta İngiltere ve Avrupa pazarının iyi gittiğini dile getiren Atmaca, “Ama Rusya olmadan bu iş olmaz. Rusya'dan da 6- 7 Mayıs'tan itibaren Rusya'nın resmi hava yolu şirketi Aeroflot'un İstanbul ve Antalya direkt uçuşları başlıyor. Şu an sayı çok düşük ama uçuşlar arttıkça gelecek turist sayısının da artmasını bekliyoruz. Avrupa pazarı da gayet iyi gidiyor. Ama ana pazarımız Rusya'da savaş ortamının bir an önce bitmesini temenni ediyoruz" dedi.'Avrupa'dan da turizm hareketliliği var'Son iki yılın en hareketli bayram dönemini yaşadıklarını açıklayan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da, “Genelde yüzde 80'lere yaklaşan bir doluluk oranını yakalamış olduk. Bu da iç pazarın hareketlenmesi açısından bizim için sevindirici. Bu dönemde iç pazar bizim çok önemli ve ana pazarlarımızdan. Avrupa'dan da turizm hareketliliği var. Özellikle Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika bu pazarlarda da turizm hareketliliği başladı" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220426/bodrumda-otellerin-yuzde-80i-doldu-oda-fiyatlari-10-bin-euroya-kadar-cikti-1055859051.html

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türkiye otelciler federasyonu (türofed), ramazan bayramı, turizm