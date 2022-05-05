https://tr.sputniknews.com/20220505/yaylada-mahsur-kalan-inek-drone-sayesinde-kurtarildi-1056108900.html
Yaylada mahsur kalan inek, drone sayesinde kurtarıldı
Yaylada mahsur kalan inek, drone sayesinde kurtarıldı
Bitlis’te otlanırken ekinlere zarar vermesin diye boynuna takılan ipin taşlara dolanması sonucu mahsur kalan inek, bölgede drone çekimi yapanların dikkati... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T13:33+0300
2022-05-05T13:33+0300
2022-05-05T13:42+0300
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yayla
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Bitlis’in Güroymak ilçesinde Mazığ Dağı eteklerinde bulunan yaylada arkadaşıyla birlikte drone ile çekim yapan Umut Irmak ve Yunus Okay, görüntüde olduğu yerde sabit duran bir ineği fark etti.İneğin dakikalarca olduğu yerde kaldığını gören Irmak ve Okay, durumu anlamak için drone'u ineğin bulunduğu bölgeye yolladı. Gelen görüntüler sonrasında otlanırken ekinlere zarar vermesin diye ineğin boynuna takılan ipin taşa takıldığı için hareket edemediğini fark eden iki arkadaş, yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıktaki ineği kurtarmak için harekete geçti. Kısa süre sonra ineğin mahsur kaldığı yere ulaşan iki arkadaş, ipi taşlara dolandığı için hareket alanı kısıtlanan ineği kurtardı.Durumu tesadüfen drone görüntüleri sayesinde fark ettiğini dile getiren Umut Irmak, ineğin mahsur kaldığını fark edince duruma kayıtsız kalamadıklarını söyledi. İneğin boynundaki ipin bölgede bulunan iki ayrı taşa takıldığını ifade eden Irmak, ineğin tamamen hareketsiz kaldığını ve arkadaşıyla ineği kurtardıklarını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220121/mahsur-kalan-kopek-icin-sosisli-drone-operasyonu-1052972807.html
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inek, bitlis, yayla
Yaylada mahsur kalan inek, drone sayesinde kurtarıldı
13:33 05.05.2022 (güncellendi: 13:42 05.05.2022) Abone ol
Bitlis’te otlanırken ekinlere zarar vermesin diye boynuna takılan ipin taşlara dolanması sonucu mahsur kalan inek, bölgede drone çekimi yapanların dikkati sayesinde kurtarıldı.
Bitlis’in Güroymak ilçesinde Mazığ Dağı eteklerinde bulunan yaylada arkadaşıyla birlikte drone ile çekim yapan Umut Irmak ve Yunus Okay, görüntüde olduğu yerde sabit duran bir ineği fark etti.
İneğin dakikalarca olduğu yerde kaldığını gören Irmak ve Okay, durumu anlamak için drone'u ineğin bulunduğu bölgeye yolladı. Gelen görüntüler sonrasında otlanırken ekinlere zarar vermesin diye ineğin boynuna takılan ipin taşa takıldığı için hareket edemediğini fark eden iki arkadaş, yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıktaki ineği kurtarmak için harekete geçti. Kısa süre sonra ineğin mahsur kaldığı yere ulaşan iki arkadaş, ipi taşlara dolandığı için hareket alanı kısıtlanan ineği kurtardı.
Durumu tesadüfen drone görüntüleri sayesinde fark ettiğini dile getiren Umut Irmak, ineğin mahsur kaldığını fark edince duruma kayıtsız kalamadıklarını söyledi. İneğin boynundaki ipin bölgede bulunan iki ayrı taşa takıldığını ifade eden Irmak, ineğin tamamen hareketsiz kaldığını ve arkadaşıyla ineği kurtardıklarını kaydetti.