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Yunanistan, Türkiye'yi hava sahasını ihlal etmekle suçladı: 'Benzeri görülmemiş provokasyonlar'
Yunanistan, Türkiye'yi hava sahasını ihlal etmekle suçladı: 'Benzeri görülmemiş provokasyonlar'
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi savaş uçaklarıyla hava sahasını ihlal ederek Ege Denizi'nde gerginlik yaratmakla suçladı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
türkiye
yunanistan
hava sahası ihlali
ege denizi
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Papaoioannou, başkent Atina'da düzenlediği basın toplantısında, 27 Nisan Çarşamba günü bir gün içinde Türkiye tarafından 168 hava sahası ihlali ve 42 yasa dışı uçuş kaydettiklerini öne sürdü.Ankara'nın eylemlerini 'benzeri görülmemiş provokasyonlar' olarak nitelendiren Papaoioannou, Türkiye uçaklarının ayrıca Ege'nin doğusundaki Rodos, Kos ve Kelemez de dahil bir dizi Yunan adasının üzerinde uçtuğunu ifade etti.Sözcü, Türk uçaklarının yaptığı sortilerin 2020'de 23 olarak kaydedilen, önceki tek günlük uçuş rekorunu kırdığını dile getirdi."Avrupa ve NATO'nun bu kritik ve zor zamanında, Türkiye'nin tutumu uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederken, aynı zamanda NATO eşgüdümünün de altını oymaktadır" diyen Papaoioannou, Ankara'nın adımlarının 'Yunanistan'ın geliştirdiği iyi komşuluk ilişkileri ruhuna aykırı olduğunu' savundu.Sözcü, Atina'nın 'egemenlik ihlali' olarak değerlendirdiği konu hakkında Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve NATO'yu bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220430/atina-turkiyeyi-hedef-alan-ifadeler-ekledi-turk-hava-kuvvetleri-tatbikattan-cekildi-1055974045.html
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türkiye, yunanistan, hava sahası ihlali, ege denizi

Yunanistan, Türkiye'yi hava sahasını ihlal etmekle suçladı: 'Benzeri görülmemiş provokasyonlar'

12:56 05.05.2022 (güncellendi: 13:00 05.05.2022)
© AP Photo / Petros KaradjiasKıbrıs-Yunan F-16 savaş uçağı
Kıbrıs-Yunan F-16 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Petros Karadjias
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi savaş uçaklarıyla hava sahasını ihlal ederek Ege Denizi'nde gerginlik yaratmakla suçladı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Papaoioannou, başkent Atina'da düzenlediği basın toplantısında, 27 Nisan Çarşamba günü bir gün içinde Türkiye tarafından 168 hava sahası ihlali ve 42 yasa dışı uçuş kaydettiklerini öne sürdü.
Ankara'nın eylemlerini 'benzeri görülmemiş provokasyonlar' olarak nitelendiren Papaoioannou, Türkiye uçaklarının ayrıca Ege'nin doğusundaki Rodos, Kos ve Kelemez de dahil bir dizi Yunan adasının üzerinde uçtuğunu ifade etti.
Sözcü, Türk uçaklarının yaptığı sortilerin 2020'de 23 olarak kaydedilen, önceki tek günlük uçuş rekorunu kırdığını dile getirdi.
"Avrupa ve NATO'nun bu kritik ve zor zamanında, Türkiye'nin tutumu uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederken, aynı zamanda NATO eşgüdümünün de altını oymaktadır" diyen Papaoioannou, Ankara'nın adımlarının 'Yunanistan'ın geliştirdiği iyi komşuluk ilişkileri ruhuna aykırı olduğunu' savundu.
Sözcü, Atina'nın 'egemenlik ihlali' olarak değerlendirdiği konu hakkında Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve NATO'yu bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.
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