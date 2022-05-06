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Ahmet Hakan: Sığınmacı girişi acilen durdurulmalı, geri dönüşler için çalışmalar hızlandırılmalı
Ahmet Hakan: Sığınmacı girişi acilen durdurulmalı, geri dönüşler için çalışmalar hızlandırılmalı
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'sığınmacılar konusunda yapılması gerekenleri' sıraladı ve "Sığınmacı girişi acilen durdurulmalı" dedi. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında Türkiye'nin sığınmacılar konusunda atması gereken adımları dile getirdi.
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Ahmet Hakan: Sığınmacı girişi acilen durdurulmalı, geri dönüşler için çalışmalar hızlandırılmalı

09:25 06.05.2022 (güncellendi: 09:39 06.05.2022)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'sığınmacılar konusunda yapılması gerekenleri' sıraladı ve "Sığınmacı girişi acilen durdurulmalı" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında Türkiye'nin sığınmacılar konusunda atması gereken adımları dile getirdi.

"Sığınmacı girişi, hemen ve acilen durdurulmalı. Yeni sığınmacılara kapılar kapanmalı. 'Artık bir kişi bile alamayız' denmeli. Geri dönüşler için başlatılan çalışmalar hızlandırılmalı. BM’nin devreye girmesi sağlanmalı. Sosyal medyada doğrularla yalanların birbirine karıştırıldığı bir büyük kampanya var. Yalanlara karşı etkin mücadele planı devreye sokulmalı. Yabancı istihbarat örgütlerinin parmaklarının işin içine girmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulmalı. Kışkırtmalara karşı uyanık olunmalı. Toplumu yalanlara ve kışkırtmalara karşı kesintisiz bilgilendirecek bir mekanizma kurulmalı. Sürekli yalanlamak yerine kesintisiz doğru bilgi verme yöntemi denenmeli. Yetkililer tutum değiştirmeli. Edilgen, polemikçi, cezayla korkutucu bir tutumdan etkin, bilgilendirici ve boşa çıkarıcı bir tutuma geçilmeli."

Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
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