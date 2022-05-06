https://tr.sputniknews.com/20220506/chp-lideri-kilicdaroglu-deniz-gezmis-ve-arkadaslarini-andi-1056140788.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin 50. yılında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T12:58+0300

2022-05-06T12:58+0300

2022-05-06T12:58+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

deniz gezmiş

yusuf aslan

hüseyin inan

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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 1971 Muhtırası'ndan bir yıl sonra 6 Mayıs'ta idam edilen Gezmiş ve arkadaşları için paylaşımda bulundu.Gezmiş ve arkadaşlarının fotoğraflarını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Yaşamlarını 'Tam Bağımsız Türkiye' mücadelesine adayan bu ülkenin cesur ve vatansever evlatları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı saygı ve hasretle anıyorum." ifadesini kullandı.

türkiye

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kemal kılıçdaroğlu, deniz gezmiş, yusuf aslan, hüseyin inan