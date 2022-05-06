https://tr.sputniknews.com/20220506/chp-lideri-kilicdaroglu-deniz-gezmis-ve-arkadaslarini-andi-1056140788.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin 50. yılında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T12:58+0300
2022-05-06T12:58+0300
2022-05-06T12:58+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
deniz gezmiş
yusuf aslan
hüseyin inan
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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 1971 Muhtırası'ndan bir yıl sonra 6 Mayıs'ta idam edilen Gezmiş ve arkadaşları için paylaşımda bulundu.Gezmiş ve arkadaşlarının fotoğraflarını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Yaşamlarını 'Tam Bağımsız Türkiye' mücadelesine adayan bu ülkenin cesur ve vatansever evlatları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı saygı ve hasretle anıyorum." ifadesini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, deniz gezmiş, yusuf aslan, hüseyin inan
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin 50. yılında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 1971 Muhtırası'ndan bir yıl sonra 6 Mayıs'ta idam edilen Gezmiş ve arkadaşları için paylaşımda bulundu.
Gezmiş ve arkadaşlarının fotoğraflarını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Yaşamlarını 'Tam Bağımsız Türkiye' mücadelesine adayan bu ülkenin cesur ve vatansever evlatları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı saygı ve hasretle anıyorum." ifadesini kullandı.