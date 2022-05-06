https://tr.sputniknews.com/20220506/emniyet-seridinde-gitti-kendini-engelleyen-surucunun-arabasina-saldirdi-aynasini-kirdi-1056143123.html

Emniyet şeridinden gitti, kendini engelleyen sürücünün arabasına saldırdı ve aynasını kırdı

Emniyet şeridinden gitti, kendini engelleyen sürücünün arabasına saldırdı ve aynasını kırdı

İstanbul'da Ali Naim Küçük adlı sürücünün iddialarına göre emniyet şeridinden giden aracın sürücüsü arabalarına saldırdı. Arabanın dikiz aynasını da kıran... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T13:50+0300

2022-05-06T13:50+0300

2022-05-06T14:00+0300

türkiye

trafik

trafik kazası

emniyet şeridi

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İstanbul Ataşehir’de seyir halinde olan Ali Naim Küçük iddiaya göre, trafiğin yoğun olduğu saatte arkadan bir aracın emniyet şeridini ihlal ederek ilerlediğini görünce kendisine engel olup uyarmak istedi.Arkadan gelen sürücü, Ali Naim Küçük’ün engeline takılınca diğer sürücüler gibi aracıyla sıkışan trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Bir süre sonra trafik açılınca arkadan gelen sürücü, direksiyonunu Ali Naim Küçük’ün aracının önüne kırarak yolunu kesti. Ardından küfürler etmeye başladı. Bu esnada araçta 5 buçuk yaşında kızı ve 2 yaşında oğluyla araçta olan Küçük, araçtan inmedi. Trafik magandası ise Küçük’ün çocuklarının gözü önünde aracından inerek Küçük’ün camına vurup tehditler savurdu ardından Küçük’ün aracının dikiz aynasını kırdı. 'Sağdan emniyet şeridinden kaptırmış geliyordu'O anları anlatan Ali Naim Küçük, “Olay, bayram tatilinden bir önceki gün geçtiğimiz hafta cumartesi günü yaşandı. Bayram için yola çıkmadan önce çocukları evde aldım. Rahatça hazırlanalım diye benzin aldım. Yolda giderken Ataşehir Turgut Özal Bulvarı'nda bir araç, böyle peş peşe bir sürü araba giderken sağdan emniyet şeridinden kaptırmış geliyordu. Orada bütün insanlar nizami bir şekilde trafikte seyrederken oradan birinin emniyetten gelip diğer insanların tabiri caizse vaktini çalması beni huzursuz eden bir durumdu. Ben de hafifçe sağa doğru kaydırarak arabamı, onun oradan geçmesini engelledim. Tabiri caizse yolunu kapattım. O da diğer insanlar gibi aynı sırada gitmek zorunda kaldı. Yolun sonunda kendisi yanıma yaklaşıp camını açtı. Camdan küfürler içinde bağırıp çağırmaya başladı. Ben kendisine “Utanmıyor musunuz beyefendi, orada herkes beklerken siz yandan geliyorsunuz” dedim. Kendisi daha da böyle hiddetli bir şekilde arabasını önüme çekti. Benim yolumu kapattı ve araçtan hızlı bir şekilde indi. Aracımın yanına geldi, cama vurmaya başladı. Ben hiç inmedim, çünkü arkada iki tane çocuğum vardı. Biri 5 buçuk yaşında, diğeri 2 yaşında. Onları açıkçası yalnız başına bırakmak istemedim. Hiç araçtan inmedi, camı bile açmadım“ dedi.'Başka insanların da canını yakmaması için şikayette bulundum'Küçük, devamında “Kendisi ile hiç muhatap olmadım. Kendisi bağırdı, çağırdı, küfür etti. Zaten ben onları da videoya çektim. Aynamı kırdı. Kırdığı aynayla camıma vurduktan sonra aynayı çimenlere fırlatıp arabasına hışımla binip gitti. 5 buçuk yaşındaki kızım biraz daha olayları anlayabilecek yaşta. Kendisi bayağı korkmuştu, yaklaşık yarım saat hiç konuşmadı. Sonradan da 'baba bir daha oradan gitmeyelim, ben çok korktum’ demeye başladı. Olay sonrasında ben tatile gittim. Aynayı bantlayarak seyahat etmek durumunda kaldım. Hemen bugün bayram tatili dönüşünde de emniyete gittim. Başka insanların da canını yakmaması için bu arkadaş böyle pimi çekilmiş bomba gibi gezmesin diye ben de konuyla ilgili emniyette kendisinden şikayetçi oldum. Yetkililerden talebim, gerçekten bu konunun önünün alınması lazım. Bu konularda ben cezaların çok sert ve caydırıcı olması gerektiğini düşünüyorum ki o cezayı yedikten sonra bir daha böyle bir şeye yeltenemesinler” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210913/dugunde-maganda-kursunuyla-basindan-vuruldu-1048851465.html

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trafik, trafik kazası, emniyet şeridi