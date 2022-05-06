https://tr.sputniknews.com/20220506/evden-kacip-dilencilik-yapan-13-yasindaki-kizini-ayaklarindan-zincirledi-1056139631.html

Evden kaçıp dilencilik yapan 13 yaşındaki kızını ayaklarından zincirledi

Evden kaçıp dilencilik yapan 13 yaşındaki kızını ayaklarından zincirledi

Sürekli evden kaçıp ailesinin uyarılarına aldırış etmeden trafik ışıklarında dilenen V.C. adlı kız, annesi Semire M. tarafından yatak odasındaki pencere... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T12:34+0300

2022-05-06T12:34+0300

2022-05-06T12:37+0300

dilenci

türkiye

adana

zincirleme

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Adana’da, Suriye uyruklu Semire M.’nin 8 çocuğundan en küçüğü V.C., iddiaya göre sürekli evden kaçıp, kentteki trafik ışıklarında dilenmeye başladı. Ailesi tarafından defalarca uyarılan 13 yaşındaki V.C., mart ayında evden kaçıp, bir arkadaşının evinde kaldı. Daha sonra Usame C., kaldığı adrese gidip kız kardeşi V.C.’yi eve getirdi. Anne Semire M. de kızı V.C.’yi, yatak odasındaki pencere demirlerine ayağından zincirle bağladı. Bir ay boyunca bağlı kalan V.C., 29 Nisan’da bağırarak yardım istedi. Kızın sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.‘Bir ay boyunca hiç sökmedi’Ekipler, kapısını açtırıp girdikleri evde V.C.’yi ayağındaki zinciri söküp, kurtardı. V.C. ile o sırada evde olan ağabeyi Usame C. ve daha sonra ulaşılan anne Semire M., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. V.C. ifadesinde, “Bir ay boyunca ayağım zincirle bağlı şekilde yatak odasında kaldım. İhtiyaçlarımı annem karşılıyordu ancak zinciri hiç sökmedi. Olay günü eve gelen polis ekipleri beni kurtardı. Kimseden şikayetçi değilim” dedi.‘Sözümü dinlemiyordu’Anne Semire M. ise ifadesinde, “Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu. Sürekli evden kaçıyordu ve nerede kaldığını bilmiyordum. Sözümü dinlemiyordu. Evden kaçmaması için bir ay önce ayaklarını zincirle bağladım. Oğlumun olayla ilgisi yoktur” dedi.Şikayetçi olmadıEmniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Semire M., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılırken, Usame C. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ailesinden şikayetçi olmayan V.C. de kendi isteğiyle annesinin evine döndü.

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dilenci, adana, zincirleme