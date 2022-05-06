https://tr.sputniknews.com/20220506/guterres-afrika-bm-guvenlik-konseyinde-daimi-temsilcilik-hak-ediyor-1056128237.html
Guterres: Afrika BM Güvenlik Konseyi'nde daimi temsilcilik hak ediyor
Guterres: Afrika BM Güvenlik Konseyi'nde daimi temsilcilik hak ediyor
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bir Afrika ülkesinin BM Güvenlik Konseyi'nde daimi temsilciliği hak ettiğini dile getirdi. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T00:12+0300
2022-05-06T00:12+0300
2022-05-06T00:27+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
antonio guterres
afrika
bm güvenlik konseyi
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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BM Genel Sekreteri Guterres, "Ramazan dayanışması" başlıklı mini Afrika turunun son ayağı Nijerya'daki ziyaretinde, Afrika'nın, BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere çoğu uluslararası kurumda yeterince temsil edilmediğini belirtti. Afrika ülkelerine BM Güvenlik Konseyi'nde daimi temsilcilik konusunda destek verdiğini dile getiren Guterres, "Güvenlik Konseyi'nin Afrika kıtasından daimi bir üyesi olması gerektiğini kabul etmek tamamen adil" dedi. Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin reformunun BM'nin bir bütün olarak reformu için gerekli olduğunu ifade etti. BM Güvenlik Konseyi'nin ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin olmak üzere 5 daimi üyesi bulunuyor.
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birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, afrika, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
Guterres: Afrika BM Güvenlik Konseyi'nde daimi temsilcilik hak ediyor
00:12 06.05.2022 (güncellendi: 00:27 06.05.2022) Abone ol
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bir Afrika ülkesinin BM Güvenlik Konseyi'nde daimi temsilciliği hak ettiğini dile getirdi.
BM Genel Sekreteri Guterres, "Ramazan dayanışması" başlıklı mini Afrika turunun son ayağı Nijerya'daki ziyaretinde, Afrika'nın, BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere çoğu uluslararası kurumda yeterince temsil edilmediğini belirtti.
Afrika ülkelerine BM Güvenlik Konseyi'nde daimi temsilcilik konusunda destek verdiğini dile getiren Guterres, "Güvenlik Konseyi'nin Afrika kıtasından daimi bir üyesi olması gerektiğini kabul etmek tamamen adil" dedi.
Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin reformunun BM'nin bir bütün olarak reformu için gerekli olduğunu ifade etti.
BM Güvenlik Konseyi'nin ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin olmak üzere 5 daimi üyesi bulunuyor.