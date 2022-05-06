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Hırsız kendisini gizlemek için trambolin kullandı
Hırsız kendisini gizlemek için trambolin kullandı
Denizli’de hırsızın kendisini gizlemek için seçtiği yöntem akıllara durgunluk verdi. Trambolini sokak boyunca başının üstünde taşıyarak yüzünü kapatmaya... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T13:02+0300
2022-05-06T13:04+0300
hırsızlık
türkiye
gizlilik
denizli
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Denizli'de, gece saatlerinde bir marketi gözüne kestiren kadın, hırsızlık yapmak için çok nadir bir yönteme imza attı. Nereden bulduğu bilinmeyen trambolini kafasının üstüne yerleştiren kadın, marketin önüne gelerek bir süre bekledikten sonra kapıya doğru yöneldi. Burada kilidi zorlamaya çalışan hırsız, başarılı olamayınca bu kez içecek dolaplarına yanaştı. Bir süre burada da vakit geçiren hırsız, amacına ulaşamayacağını anladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde markete gittiğinde kilitleri bıraktığı gibi göremeyen market sahibi, izlediği kamera kayıtları sonrası gerçeği öğrendi.'Bu şekilde kendini trambolinle gizleyeni ilk defa gördüm'Marketten sürekli alışveriş yapan müşteri Yunus Emre Bulut, ilk defa böyle bir hırsızlık denemesine şahit olduğunu belirterek, “Devamlı alışveriş yaptığım markette hırsızlık girişimi yapıldığını öğrendim. Market sahibiyle izlediğimiz güvenlik kamerası sonrası bir kadının başka yerden getirdiği trambolinle marketin etrafında bir süre gezdikten sonra kilidi zorladığını gördük. Trambolinle yüzünü saklayan kadın hırsızlıkta başarılı olamayınca geri gitmiş. Bir çok hırsızlık gördüm ama bu şekilde kendini trambolinle gizleyeni ilk defa gördüm. Hırsızlık olayları da haddinden fazla arttı” dedi.Trambolinli hırsızın başarılı olamadığı hırsızlık girişim anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde hırsızın marketin önüne geldikten sonra etrafı kolaçan etmesi, kapıyı ve içecek dolabının kilitlerini zorladıktan sonra olay yerinden gitmesi yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220505/hirsizlarin-2-kez-girdigi-gaziler-derneginin-baskani-ihtiyaciniz-varsa-maasimizdan-harclik-veririz-1056114808.html
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hırsızlık, gizlilik, denizli

Hırsız kendisini gizlemek için trambolin kullandı

13:02 06.05.2022 (güncellendi: 13:04 06.05.2022)
© İHADenizli'de trambolinli hırsızlık
Denizli'de trambolinli hırsızlık - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© İHA
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Denizli’de hırsızın kendisini gizlemek için seçtiği yöntem akıllara durgunluk verdi. Trambolini sokak boyunca başının üstünde taşıyarak yüzünü kapatmaya çalışan hırsız, marketin kilidini açamayınca amacına ulaşamadan kayıplara karıştı.
Denizli'de, gece saatlerinde bir marketi gözüne kestiren kadın, hırsızlık yapmak için çok nadir bir yönteme imza attı. Nereden bulduğu bilinmeyen trambolini kafasının üstüne yerleştiren kadın, marketin önüne gelerek bir süre bekledikten sonra kapıya doğru yöneldi. Burada kilidi zorlamaya çalışan hırsız, başarılı olamayınca bu kez içecek dolaplarına yanaştı. Bir süre burada da vakit geçiren hırsız, amacına ulaşamayacağını anladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
Sabah saatlerinde markete gittiğinde kilitleri bıraktığı gibi göremeyen market sahibi, izlediği kamera kayıtları sonrası gerçeği öğrendi.

'Bu şekilde kendini trambolinle gizleyeni ilk defa gördüm'

Marketten sürekli alışveriş yapan müşteri Yunus Emre Bulut, ilk defa böyle bir hırsızlık denemesine şahit olduğunu belirterek, “Devamlı alışveriş yaptığım markette hırsızlık girişimi yapıldığını öğrendim. Market sahibiyle izlediğimiz güvenlik kamerası sonrası bir kadının başka yerden getirdiği trambolinle marketin etrafında bir süre gezdikten sonra kilidi zorladığını gördük. Trambolinle yüzünü saklayan kadın hırsızlıkta başarılı olamayınca geri gitmiş. Bir çok hırsızlık gördüm ama bu şekilde kendini trambolinle gizleyeni ilk defa gördüm. Hırsızlık olayları da haddinden fazla arttı” dedi.
Trambolinli hırsızın başarılı olamadığı hırsızlık girişim anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde hırsızın marketin önüne geldikten sonra etrafı kolaçan etmesi, kapıyı ve içecek dolabının kilitlerini zorladıktan sonra olay yerinden gitmesi yer alıyor.
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