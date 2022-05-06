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İstanbul’da 'Gece Metrosu' seferleri yeniden başladı
İstanbul’da 'Gece Metrosu' seferleri yeniden başladı
İstanbul’da pandemi nedeniyle ara verilen gece metro seferleri yeniden başladı. Bugün saat 06.00'da başlayan seferler pazar günü saat 00.00'a kadar kesintisiz... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T19:03+0300
2022-05-06T19:03+0300
türkiye
istanbul
metro
pandemi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul’un işletmesini yaptığı 6 metro hattında 'Gece Metrosu' seferleri yeniden başladı. Gazete Duvar'ın haberine göre bu sabah saat 06.00'da başlayan seferler pazar günü saat 00.00'a kadar kesintisiz olarak sürdürülecek. Yolcular seyahatler için çift geçiş ücreti ödeyecek. Gece metrosunun hatlarıUzatma seferleri yapılacak hatlarÖte yandan özel bir durum olmadığı sürece uzatma seferleri yapılacak olan metro hatları ise şöyle olacak:
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istanbul, metro, pandemi, sefer

İstanbul’da 'Gece Metrosu' seferleri yeniden başladı

19:03 06.05.2022
© AAMetro - İstanbul
Metro - İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© AA
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İstanbul’da pandemi nedeniyle ara verilen gece metro seferleri yeniden başladı. Bugün saat 06.00'da başlayan seferler pazar günü saat 00.00'a kadar kesintisiz olarak sürdürülecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul’un işletmesini yaptığı 6 metro hattında 'Gece Metrosu' seferleri yeniden başladı.
Gazete Duvar'ın haberine göre bu sabah saat 06.00'da başlayan seferler pazar günü saat 00.00'a kadar kesintisiz olarak sürdürülecek. Yolcular seyahatler için çift geçiş ücreti ödeyecek.
Gece metrosunun hatları
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmayacaktır)
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
Uzatma seferleri yapılacak hatlar
Öte yandan özel bir durum olmadığı sürece uzatma seferleri yapılacak olan metro hatları ise şöyle olacak:
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Metro Hattı
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı
M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı
T3 Kadıköy-Moda Nostaljik Tramvay Hattı
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı
F1 Taksim-Kabataş Funiküler.
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