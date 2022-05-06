https://tr.sputniknews.com/20220506/istanbulda-gece-metrosu-seferleri-yeniden-basladi-1056156583.html

İstanbul’da 'Gece Metrosu' seferleri yeniden başladı

İstanbul’da 'Gece Metrosu' seferleri yeniden başladı

İstanbul’da pandemi nedeniyle ara verilen gece metro seferleri yeniden başladı. Bugün saat 06.00'da başlayan seferler pazar günü saat 00.00'a kadar kesintisiz... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T19:03+0300

2022-05-06T19:03+0300

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türkiye

istanbul

metro

pandemi

sefer

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul’un işletmesini yaptığı 6 metro hattında 'Gece Metrosu' seferleri yeniden başladı. Gazete Duvar'ın haberine göre bu sabah saat 06.00'da başlayan seferler pazar günü saat 00.00'a kadar kesintisiz olarak sürdürülecek. Yolcular seyahatler için çift geçiş ücreti ödeyecek. Gece metrosunun hatlarıUzatma seferleri yapılacak hatlarÖte yandan özel bir durum olmadığı sürece uzatma seferleri yapılacak olan metro hatları ise şöyle olacak:

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istanbul, metro, pandemi, sefer