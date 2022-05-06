https://tr.sputniknews.com/20220506/kaftancioglundan-siginmaci-aciklamasi-1056157897.html
Kaftancıoğlu'ndan sığınmacı açıklaması
Kaftancıoğlu'ndan sığınmacı açıklaması
Sığınmacılarla ilgili konuşan Kaftancıoğlu, "Evrensel hukuka göre 10 milyon yabancının tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yok" dedi. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T20:05+0300
2022-05-06T20:05+0300
2022-05-06T20:05+0300
politika
canan kaftancıoğlu
sığınmacı
göçmen krizi
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan sığınmacılarla ilgili açıklama yaptı. Sığınmacıların tamamının gönderilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Kaftancıoğlu, "Evrensel hukuka göre 10 milyon yabancının tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yok. Kalanların entegrasyonu ulusal bir politik mesele" dedi.Geçtiğimiz gün Twitter'da Atilla Taş'ın başlattığı bir sohbet odasına katılan Kaftancıoğlu, "Hani bu şey gibi, 'İktidara geldiğimizde bütün Suriyelileri göndereceğiz' söylemek çok kolay. Senin içinin yağlarını da eritebilir. Ama bunun bir gerçekliği yok. Gönüllü gidenler gider, kalanlar entegre edilir" diye konuştu.
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canan kaftancıoğlu, sığınmacı, göçmen krizi
Kaftancıoğlu'ndan sığınmacı açıklaması
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Sığınmacılarla ilgili konuşan Kaftancıoğlu, "Evrensel hukuka göre 10 milyon yabancının tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yok" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan sığınmacılarla ilgili açıklama yaptı. Sığınmacıların tamamının gönderilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Kaftancıoğlu, "Evrensel hukuka göre 10 milyon yabancının tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yok. Kalanların entegrasyonu ulusal bir politik mesele" dedi.
Geçtiğimiz gün Twitter'da Atilla Taş'ın başlattığı bir sohbet odasına katılan Kaftancıoğlu, "Hani bu şey gibi, 'İktidara geldiğimizde bütün Suriyelileri göndereceğiz' söylemek çok kolay. Senin içinin yağlarını da eritebilir. Ama bunun bir gerçekliği yok. Gönüllü gidenler gider, kalanlar entegre edilir" diye konuştu.