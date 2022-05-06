https://tr.sputniknews.com/20220506/mahfi-egilmez-piyasayi-alt-ust-eden-bir-yapinin-icine-yuvarlanmis-durumdayiz-1056142867.html

Mahfi Eğilmez: Piyasayı alt üst eden bir yapının içine yuvarlanmış durumdayız

Mahfi Eğilmez: Piyasayı alt üst eden bir yapının içine yuvarlanmış durumdayız

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Kur Korumalı Mevduat Sistemini'nin Türkiye’nin Hazine’ye gereksiz maliyet yüklediğini belirterek, 'piyasayı alt üst eden bir yapının... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T13:50+0300

2022-05-06T13:50+0300

2022-05-06T13:53+0300

ekonomi

mahfi eğilmez

kur korumalı tl mevduat

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Eğilmez, sosyal medya hesabından Kur Korumalı Mevduat sistemini şöyle eleştirdi:“Yanlış faiz politikası yüzünden her geçen gün döviz rezervinin daha fazla eksiye düşmesine yol açan, kur koruması uygulamasıyla Hazine'ye gereksiz maliyet yükleyen, fiyatları, kiraları, satış değerlerini kısacası piyasayı alt üst eden bir yapının içine yuvarlanmış durumdayız.”

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2022

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mahfi eğilmez, kur korumalı tl mevduat