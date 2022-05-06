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https://tr.sputniknews.com/20220506/mahfi-egilmez-piyasayi-alt-ust-eden-bir-yapinin-icine-yuvarlanmis-durumdayiz-1056142867.html
Mahfi Eğilmez: Piyasayı alt üst eden bir yapının içine yuvarlanmış durumdayız
Mahfi Eğilmez: Piyasayı alt üst eden bir yapının içine yuvarlanmış durumdayız
Ekonomist Mahfi Eğilmez, Kur Korumalı Mevduat Sistemini'nin Türkiye’nin Hazine’ye gereksiz maliyet yüklediğini belirterek, 'piyasayı alt üst eden bir yapının... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T13:50+0300
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ekonomi
mahfi eğilmez
kur korumalı tl mevduat
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Eğilmez, sosyal medya hesabından Kur Korumalı Mevduat sistemini şöyle eleştirdi:“Yanlış faiz politikası yüzünden her geçen gün döviz rezervinin daha fazla eksiye düşmesine yol açan, kur koruması uygulamasıyla Hazine'ye gereksiz maliyet yükleyen, fiyatları, kiraları, satış değerlerini kısacası piyasayı alt üst eden bir yapının içine yuvarlanmış durumdayız.”
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mahfi eğilmez, kur korumalı tl mevduat

Mahfi Eğilmez: Piyasayı alt üst eden bir yapının içine yuvarlanmış durumdayız

13:50 06.05.2022 (güncellendi: 13:53 06.05.2022)
© AA / Duygu AvundukMahfi Eğilmez
Mahfi Eğilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© AA / Duygu Avunduk
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Ekonomist Mahfi Eğilmez, Kur Korumalı Mevduat Sistemini'nin Türkiye’nin Hazine’ye gereksiz maliyet yüklediğini belirterek, 'piyasayı alt üst eden bir yapının içine yuvarlandığını' söyledi.
Eğilmez, sosyal medya hesabından Kur Korumalı Mevduat sistemini şöyle eleştirdi:
“Yanlış faiz politikası yüzünden her geçen gün döviz rezervinin daha fazla eksiye düşmesine yol açan, kur koruması uygulamasıyla Hazine'ye gereksiz maliyet yükleyen, fiyatları, kiraları, satış değerlerini kısacası piyasayı alt üst eden bir yapının içine yuvarlanmış durumdayız.”
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