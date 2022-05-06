https://tr.sputniknews.com/20220506/norvecten-abye-dogalgaz-uretimini-artirma-sozu-1056135974.html
Norveç'ten AB'ye doğalgaz üretimini artırma sözü
Norveç'ten AB'ye doğalgaz üretimini artırma sözü
Avrupa Birliği ve İngiltere'deki gaz talebinin dörtte birine yakınını karşılayan Norveç, enflasyonun hızla yükseldiği Avrupa'ya yardım etmek için önümüzdeki... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T11:16+0300
2022-05-06T11:16+0300
2022-05-06T11:19+0300
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Norveçli enerji devi Equinor'da başkan yardımcılığı görevini yürüten Kjetil Hove, Norveç gazının uzun süre Avrupa için önemli bir rol oynayacağını söyledi.Bazı Avrupa ülkeleri Rus gazını kesip kendilerini tamamen Rus enerjisinden kurtarmaya çalışırken Hove, Equinor'un üretimi olabildiğince artırarak kıtaya petrol ve gaz sağlamaya devam edeceğini belirtti. “Avrupa'nın önümüzdeki on yıllar boyunca gaza ihtiyacı olacağına inanıyoruz" diyen Hove, Klassekampen gazetesine verdiği demeçte, "Norveç gazının Avrupa için büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Maliyetlerimiz düşük ve altyapımız da son süreçte geliştirildi" ifadelerini kullandı.Petrol ve gaz üretiminde düşük karbondioksit emisyonunun da önemli bir avantaj olacağını belirten Hove, “Dünya dönüşüyor ve diğer enerji kaynaklarını benimsiyor. Ancak geçiş döneminde yine petrol ve gaza ihtiyacınız olacak" dedi.Çarşamba günü Equinor, 2022 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 170 milyar Norveç Kronu (18 milyar dolar) gelir bildirerek firma rekorunun kırıldığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220505/shell-ceosu-avrupa-ulkeleri-enerjide-gecisi-gerceklestirmeden-rus-gazinin-yerini-dolduramaz-1056121474.html
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Norveç'ten AB'ye doğalgaz üretimini artırma sözü
11:16 06.05.2022 (güncellendi: 11:19 06.05.2022) Abone ol
Avrupa Birliği ve İngiltere'deki gaz talebinin dörtte birine yakınını karşılayan Norveç, enflasyonun hızla yükseldiği Avrupa'ya yardım etmek için önümüzdeki aylarda doğalgaz üretimini artırma sözü verdi.
Norveçli enerji devi Equinor'da başkan yardımcılığı görevini yürüten Kjetil Hove, Norveç gazının uzun süre Avrupa için önemli bir rol oynayacağını söyledi.
Bazı Avrupa ülkeleri Rus gazını kesip kendilerini tamamen Rus enerjisinden kurtarmaya çalışırken Hove, Equinor'un üretimi olabildiğince artırarak kıtaya petrol ve gaz sağlamaya devam edeceğini belirtti.
“Avrupa'nın önümüzdeki on yıllar boyunca gaza ihtiyacı olacağına inanıyoruz" diyen Hove, Klassekampen gazetesine verdiği demeçte, "Norveç gazının Avrupa için büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Maliyetlerimiz düşük ve altyapımız da son süreçte geliştirildi" ifadelerini kullandı.
Petrol ve gaz üretiminde düşük karbondioksit emisyonunun da önemli bir avantaj olacağını belirten Hove, “Dünya dönüşüyor ve diğer enerji kaynaklarını benimsiyor. Ancak geçiş döneminde yine petrol ve gaza ihtiyacınız olacak" dedi.
Çarşamba günü Equinor, 2022 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 170 milyar Norveç Kronu (18 milyar dolar) gelir bildirerek firma rekorunun kırıldığını duyurmuştu.