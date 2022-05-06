https://tr.sputniknews.com/20220506/spacexin-crew-3-ekibi-dunyaya-dondu-1056136620.html

SpaceX'in Crew-3 ekibi Dünya'ya döndü

SpaceX'in Crew-3 ekibi Dünya'ya döndü

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in Crew-3 ekibi, 6 ay kaldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya döndü. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T11:19+0300

2022-05-06T11:19+0300

2022-05-06T11:21+0300

spacex

yaşam

uzay

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'Space.com' internet sitesinde yer alan habere göre, 3'ü NASA'dan, biri Avrupa Uzay Ajansı'ndan 4 astronot, ABD'nin Florida açıklarında Meksika Körfezi'ne indi.Uzaya 11 Kasım 2021'de gönderilen astronot ekibi, Endurance adlı Dragon kapsülü ile geri döndü.Crew-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yüzlerce deney yapıp uzay yürüyüşleri gerçekleştirirken güneş panellerinin geliştirilmesi için de çalışmalar yürüttü.Bir elektron mikroskobunu da test eden ekibin dönüş yolculuğu 4 Mayıs Çarşamba günü planlanmış ancak elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220427/spacex-crew-4-ucusu-ile-uzaya-4-astronot-gonderdi-1055889446.html

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