https://tr.sputniknews.com/20220506/turkiye-gumus-uretiminde-gaza-basti-1056139438.html

Türkiye, 2021'de gümüş üretimini en hızlı artıran üçüncü ülke oldu

Türkiye, 2021'de gümüş üretimini en hızlı artıran üçüncü ülke oldu

Bu yıl dünyada gümüş üretimin yüzde 2.5 artarak 843 milyon onsa çıkması öngörülen Uluslararası Gümüş Enstitüsü raporuna göre Türkiye 2021’de üretiminin en... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T12:25+0300

2022-05-06T12:25+0300

2022-05-06T12:40+0300

ekonomi

gümüş

türkiye

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Enerji geçişinde en çok ihtiyaç duyulacak madenler arasında yer alan gümüş talebi hızla artarken, üretimde büyüyor. Küresel gümüş üretimi 2021'de yüzde 5.3 artarak 822,6 milyon ons (25 bin 587ton) seviyesine ulaştı. 2013'ten bu yana gümüş madeni arzındaki en hızlı yıllık büyümenin ardından 2022’de üretim artışının süreceği tahmin ediliyor. Dünyanın en büyük 20 üreticisi içinde yer alan Türkiye, geçen yıl yüzde 38 ile üretimini en çok artıran 3 ülkeden biri oldu.Uluslararası Gümüş Enstitüsü, küresel gümüş üretiminin haritasını çıkardı. 2020’de COVID kaynaklı kapanmalar nedeniyle düşen üretimin geçen yıl gaza bastıktan sonra bu yıl da büyümeye devam edeceğini öngören Enstitü, 2022’de üretimini yüzde 2.5 artışla 843.2 milyon onsa yani 26 bin 226 tona çıkacağını tahmin ediyor.Dünyada üretimin lideri Meksika ve ÇinDünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre, küresel üretim liginin başında yıllık 196.7 milyon ons ile Meksika bulunuyor. Bu ülkeyi 113 milyon ile Çin ve 108 milyon ons ile Peru izliyor. Geçen yılki üretim tablosuna bakıldığında dünyanın en büyük 20 üreticisi arasında yer alan Türkiye’nin yüzde bazında üretimini en çok artıran üçüncü ülke olduğu görülüyor. Enstitütü’nün verilerine göre Türkiye, yıllık üretimini yüzde 38 ile en çok artıran 3’üncü ülke oldu. Üretim 5.5 milyon onsla 2016 yılından bu yana en yüksek seviyeye geldi.Geçtiğimiz yıl üretimini en çok artıran ülkelere bakıldığında ilk sırada yüzde 58 ile Panama ilk sırada. İkinci sırada yüzde 39 ile Bolivya bulunuyor.Afrika katısında da gümüş üretimini artırma çabası dikkat çekiyor. Güney Afrika 2021’de üretimini yüzde 24 artırdı ancak üretimi halen 2 milyon onsun altında. Kıtanın kuzeyinde Fas üretimini yüzde 16 yükselterek 9.3 milyon onsa çıkardı. Asya’da Endonezya’da üretim neredeyse 3'te bir oranında artarak yıllık 10.8 milyon onsa yükseldi.

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gümüş, türkiye