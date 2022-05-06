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Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
Kahramanmaraş'ta bir çiftçinin evindeki kümeste beslediği tavuğun yumurtasından çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri hayrete düşürdü. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T11:34+0300
2022-05-06T11:35+0300
civciv
yaşam
ayak
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Abdurrahman Elmas adlı çiftçinin, evinde beslediği tavukların kuluçkaya yatması için bıraktığı yumurtaların birinden 4 ayaklı civciv çıktı. Elmas, bu ilginç durumu, civcivin yürüyüşündeki değişiklik sonrasında fark etti. Vücudunun diğer bölümlerinde başka bir farklılık bulunmayan civcivin 4 ayaklı olduğunu görünce şaşırdığını belirten çiftçi Abdurrahman Elmas, uzun süredir tavuk beslediğini ancak, böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadığını söyledi.Dört ayaklı civcivin görenlerin ve çevredekilerin ilgi odağı haline geldiğini anlatan Elmas, “Kendi ihtiyacımız için evimizin bahçesinde tavuk besliyoruz. Her zamanki gibi bu yıl da tavuklarımızı kuluçkaya yatırdık. Yumurtalardan civciv çıkmaya başladı. Çıkan civcivlerden birinin 4 ayağı olduğunu fark ettik. İlk defa böyle bir durumla karşılaştık. 2 tane normal ayağı var diğer iki ayağı ise vücudunun arkasında bulunuyor. Sağlığı gayet yerinde gözüküyor. Şimdilik yürüyüşüne ve yaşamına bir engel olmuyor. Başka yerlerde böyle olaylar olduğunu duymuştum ama ilk kez karşılaşıyorum. Çok şaşırdık. Görenler de hayrete düşüyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220505/tavuk-ciftliginde-cikan-yanginda-5-bin-civciv-oldu-1056127591.html
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civciv, ayak

Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

11:34 06.05.2022 (güncellendi: 11:35 06.05.2022)
© İHA4 ayaklı civciv
4 ayaklı civciv - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© İHA
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Kahramanmaraş'ta bir çiftçinin evindeki kümeste beslediği tavuğun yumurtasından çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri hayrete düşürdü.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Abdurrahman Elmas adlı çiftçinin, evinde beslediği tavukların kuluçkaya yatması için bıraktığı yumurtaların birinden 4 ayaklı civciv çıktı.
Elmas, bu ilginç durumu, civcivin yürüyüşündeki değişiklik sonrasında fark etti. Vücudunun diğer bölümlerinde başka bir farklılık bulunmayan civcivin 4 ayaklı olduğunu görünce şaşırdığını belirten çiftçi Abdurrahman Elmas, uzun süredir tavuk beslediğini ancak, böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadığını söyledi.
© İHAKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir çiftçinin evindeki kümeste beslediği tavuğun yumurtasından çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri hayrete düşürdü.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir çiftçinin evindeki kümeste beslediği tavuğun yumurtasından çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri hayrete düşürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir çiftçinin evindeki kümeste beslediği tavuğun yumurtasından çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri hayrete düşürdü.
© İHA
Dört ayaklı civcivin görenlerin ve çevredekilerin ilgi odağı haline geldiğini anlatan Elmas, “Kendi ihtiyacımız için evimizin bahçesinde tavuk besliyoruz. Her zamanki gibi bu yıl da tavuklarımızı kuluçkaya yatırdık. Yumurtalardan civciv çıkmaya başladı. Çıkan civcivlerden birinin 4 ayağı olduğunu fark ettik. İlk defa böyle bir durumla karşılaştık. 2 tane normal ayağı var diğer iki ayağı ise vücudunun arkasında bulunuyor. Sağlığı gayet yerinde gözüküyor. Şimdilik yürüyüşüne ve yaşamına bir engel olmuyor. Başka yerlerde böyle olaylar olduğunu duymuştum ama ilk kez karşılaşıyorum. Çok şaşırdık. Görenler de hayrete düşüyor” dedi.
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