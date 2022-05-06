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TBMM önünden İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ engellendi
TBMM önünden İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ engellendi
TBMM önünden İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, polis tarafından engellendi. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T10:46+0300
2022-05-06T11:08+0300
politika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya saat 11.00'da İçişleri Bakanlığı önüne gideceğini duyuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM önünden bakanlık binasına yürümeye çalıştı.Polis tarafından durdurulan Özdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve şunları ifade etti:
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TBMM önünden İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ engellendi

10:46 06.05.2022 (güncellendi: 11:08 06.05.2022)
© Sputnik / Osman Nuri CeritTBMM önünden İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ engellendi
TBMM önünden İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ engellendi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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TBMM önünden İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, polis tarafından engellendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya saat 11.00'da İçişleri Bakanlığı önüne gideceğini duyuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM önünden bakanlık binasına yürümeye çalıştı.
Polis tarafından durdurulan Özdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve şunları ifade etti:

"Ben TBMM üyesiyim, bir partinin milletvekiliyim. İçişleri Bakanlığı buradan 100 metre ileride. İçişleri Bakanlığı önüne gidemeyeceğimi söylüyorsunuz. Seninle bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Ya sen özür dilersin milletin önünde, ya da bu kavga sonuna kadar devam eder. Soylu'nun liderliğinde Zafer Partisi'ne karşı komplo kuruldu. Genel merkezimize ziyarete gelen bir polis memuru bana bilgi verdi. Komploda kimlerin görev alacağını öğrendim ve teyit ettim. Zafer Partisi gibi görünen hesaplar üzerinden farklı illerde karışıklık düzenleyip bizi psikolojik baskı altına almak istiyorlar, tuzağa düşmeyiz'"

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