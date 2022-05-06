TBMM önünden İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ engellendi

"Ben TBMM üyesiyim, bir partinin milletvekiliyim. İçişleri Bakanlığı buradan 100 metre ileride. İçişleri Bakanlığı önüne gidemeyeceğimi söylüyorsunuz. Seninle bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Ya sen özür dilersin milletin önünde, ya da bu kavga sonuna kadar devam eder. Soylu'nun liderliğinde Zafer Partisi'ne karşı komplo kuruldu. Genel merkezimize ziyarete gelen bir polis memuru bana bilgi verdi. Komploda kimlerin görev alacağını öğrendim ve teyit ettim. Zafer Partisi gibi görünen hesaplar üzerinden farklı illerde karışıklık düzenleyip bizi psikolojik baskı altına almak istiyorlar, tuzağa düşmeyiz'"